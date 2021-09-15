“باسم المستخدم” www.heac.gov.om خطوات تقديم طلب إساءة الاختيار عبر بوابة القبول الموحد

www.heac.gov.om تسجيل طلب إساءة الاختيار للطلبة الراغبين في دخول الجامعات العمانية والتي أعلنت بوابة القبول الموحد عن الموعد المقرر له أن يتم فتح باب التسجيل من جديد بالبوابة للذين اساءوا الاختيار ويرغبوا في تصحيح اختياراتهم والرغبات في الكليات التي يتم الالتحاق بها في العام الأكاديمي 1443-2022.

بوابة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

حيث أعلنت البوابة فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب من السادس من سبتمبر 2021 وحتى يوم الثاني عشر من نفس الشهر، وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية الذين يرغبوا ولديهم الدرجات الكافية للالتحاق بالتعليم الجامعي، وتقدمت العديد من الطلبات إلى وزارة التعليم العالي بطلب تمديد أجل التسجيل الإلكتروني للرغبات وأيضا تعديل الرغبات المسجلة، طلب إساءة اختيار، واستجابت الوزارة لتلك الطلبات وقامت بتحديد موعد جديد للجميع.

موعد فتح باب التسجيل للطلاب

أعلنت بوابة القبول الموحد التابعة لبوابة التسجيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن موعد إعادة فتح بواب القبل الموحدة ليقوم الطلاب الذين سجلوا رغباتهم من قبل ويرغبا في إعادة التسجيل لاختيارات أفضل لهم بالتسجيل، كما يمكن للمسجلين من قبل تعديل الرغبات التي لديهم، ويبدا التسجيل الإلكتروني في 15 سبتمبر 2021 ويستمر لأربعة أيام.

ماهي الفئة المستهدفة من إساءة الاختيار

يكون من حق جميع الطلاب التسجيل في تعديل الرغبات التي قاموا بها على بوبة القبول الموحد، سواء هؤلاء الذين تم قبول درجاتهم بالفرز الأول أو الذين لم يوفقوا في الحصول على كلياتهم المناسبة واساءوا اختيار الجامعات، بينما يستثني من التسجيل الإلكتروني بالموقع لهؤلاء المقبولين في البعثات الخارجية وقاموا بالحصول على حزمة السفر.

يتم في البداية الدخول برابط الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد يبدأ الطالب باختيار وصلة خدمات القبول المساندة يتم اختيار ايقونة خدمات طلب أساءه الاختبار يقوم بإدخال رقم المستخدم والرقم السري. يتم تسجيل الدخول مباشرة. يمكن تغيير اللغة إلى اللغة العربية أو تركها كما هي. يقوم بإضافة البيانات الخاصة المطلوبة. يتم كتابة رقم المستخدم يقوم بكتابة الرقم السري. يضغط على دخول. تظهر له خيارات للطالب يقوم بمشاهدة ومراجعة جميع الخيارات تفتح شاشة إدخال الرغبات. يختار الطالب شاشة البرامج المطروحة لمعرفة البرامج الدراسية التي عليه التقدم إليها. ينصح بكتابة الخيارات في ورقة خارجية. يتم الدخول على لوحة التحكم للدخول على وصلة أخرى. يقوم بالدخول على شاشة البعثات الخارجية والمنح. يمكنه الان إدخال الرغبات التي يرغب بها. يتم كتابة إضافة برامج، وبعد العشر خيارات يتم يتم اختيار إضافة برنامج جديد. يقوم بالتأكد منها ثم تسجيل الخروج.

خطوات تسجيل www.heac.gov.om طلب إساءة الاختيار على بوابة القبول الموحد

يتم إعادة الدخول من جديد باستخدام وإدخال اسم المستخدم عبر الرابط الرسمي لبوابة القبول الموحدة في سلطنة عمان لدخول الجامعات العليا الحكومية لكل من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وأيضا الديبلومات الفنية على www.heac.gov.om وقد قمنا في المقال السابق خطوات تقديم طلب إساءة الاختيار عبر بوابة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي.