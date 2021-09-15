“بالرقم المدني” edugate.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة منظرة وإنشاء حساب جديد

edugate.moe.gov.om رابط تسجيل منصة منظرة للطلاب في المرحلة الابتدائية، من الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائي، والذي قامت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بإطلاق تلك المنصة منذ عامين للطلاب في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، وذلك تيسيرا على الطلاب لمتابعة المعلمين عبر المنصة والأنشطة المدرسية وكذلك عمل ومتابعة الواجبات اليومية لهم.موقع وزارة تعليم عُمان
وقد قامت وزارة التعليم في السلطنة باتباع أحدث النظم التعليمية في العالم وفي العالم العربي، حيث قامت بإطلاق المنصات التعليمية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وخاصة بعد ظهور فيروس كرونا، حيث اصبح الاعتماد على تلك المنصات أكبر في ظل الحجر الصحي وتوقف الذهاب اليومي إلى المدارس في العامين الماضيين، وكان للمراحل الأولى في التعليم أهمية كبيرة في المتابعة من المعلمين.تفعيل منصة منظرة
اعتمدت وزارة التربية والتعليم تسجيل الطلاب بالمراحل العمرية المبكرة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بداية تفعيل المنصة الإلكترونية للطلاب، من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، في 1440 وذلك بعد ظهور فيروس كرونا حيث تم الاعتماد الأكبر عليها لدخول الطلاب لتعلم مبادئ النطق والكتابة والحاب في تلك المرحلة العمرية المبكرة، وكان الإشراف الأكبر والمبشر من ولي الأمر بالاشتراك مع معلم المدرسة لمتابعة الطفل ومتابعة الأنشطة والواجبات اليومية عليها.
أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة منظرة لتعليم الطلاب من الصف الأول وحتى الرابع بينما قامت بإطلاق منصة جوجل كلاس رووم للطلاب من الصف الخامس وحتى التعليم الثانوي، وتم إطلاق البرنامج والمنصة التفاعلية للطلاب للدخول في الحصص المباشرة واليومية وخاصة في أوقات المراجعات النهائية والاختبارات المركزية، النصفية والنهائية، كما قامت وزارة الإعلام بالاهتمام بالقنوات التعليمية على القنوات الرسمية لشرح المواد التعليمية في جميع المراحل حسب الجدول المخصص لكل قناة.إنشاء حساب بالدخول على edugate.moe.gov.om رابط تسجيل منصة منظرة
يكون من الهام مشاركة ولي الأمر في الدخول والتسجيل الخاص بالطلاب، ويقوم ايضا بالدخول اليومي مع الطفل، حسب الجدول المخصص لكل سنة من الأول وحتى الرابع، كما يتايع حل الأنشطة اليومية والواجبات المدرسية بالاتفاق مع المعلم، ويتم إنشاء حساب للطلاب في بدابة التعام الجديد، والذي اعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاقه في 30 سبتمبر 2021 بالخطوات التالية:
- يتم الدخول في الخطوة الأولى على رابط تسجيل منصة منظرة.
- يقوم الطالب بكتابة تاريخ الميلاد.
- يتم تسجي الرقم المدني كاملا.
- يقوم بتسجيل الدخول.
يستمر الدخول اليومي بالرقم المدني على الرابط الخاص بالأطفال في بداية التعليم الابتدائي edugate.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة منظرة وأيضا التعرف على كيفية إنشاء حساب جديد للطلاب أو الأطفال الجدد لمتابعة الدروس اليومية والأنشطة ومتابعة الفصل الافتراضي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس سلطنة عمان للعام الدراسي الجديد 1443.
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edugate.moe.gov.om رابط تسجيل منصة منظرة للطلاب في المرحلة الابتدائية، من الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائي، والذي قامت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بإطلاق تلك المنصة منذ عامين للطلاب في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، وذلك تيسيرا على الطلاب لمتابعة المعلمين عبر المنصة والأنشطة المدرسية وكذلك عمل ومتابعة الواجبات اليومية لهم.موقع وزارة تعليم عُمان
وقد قامت وزارة التعليم في السلطنة باتباع أحدث النظم التعليمية في العالم وفي العالم العربي، حيث قامت بإطلاق المنصات التعليمية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وخاصة بعد ظهور فيروس كرونا، حيث اصبح الاعتماد على تلك المنصات أكبر في ظل الحجر الصحي وتوقف الذهاب اليومي إلى المدارس في العامين الماضيين، وكان للمراحل الأولى في التعليم أهمية كبيرة في المتابعة من المعلمين.تفعيل منصة منظرة
اعتمدت وزارة التربية والتعليم تسجيل الطلاب بالمراحل العمرية المبكرة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بداية تفعيل المنصة الإلكترونية للطلاب، من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، في 1440 وذلك بعد ظهور فيروس كرونا حيث تم الاعتماد الأكبر عليها لدخول الطلاب لتعلم مبادئ النطق والكتابة والحاب في تلك المرحلة العمرية المبكرة، وكان الإشراف الأكبر والمبشر من ولي الأمر بالاشتراك مع معلم المدرسة لمتابعة الطفل ومتابعة الأنشطة والواجبات اليومية عليها.
أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة منظرة لتعليم الطلاب من الصف الأول وحتى الرابع بينما قامت بإطلاق منصة جوجل كلاس رووم للطلاب من الصف الخامس وحتى التعليم الثانوي، وتم إطلاق البرنامج والمنصة التفاعلية للطلاب للدخول في الحصص المباشرة واليومية وخاصة في أوقات المراجعات النهائية والاختبارات المركزية، النصفية والنهائية، كما قامت وزارة الإعلام بالاهتمام بالقنوات التعليمية على القنوات الرسمية لشرح المواد التعليمية في جميع المراحل حسب الجدول المخصص لكل قناة.إنشاء حساب بالدخول على edugate.moe.gov.om رابط تسجيل منصة منظرة
يكون من الهام مشاركة ولي الأمر في الدخول والتسجيل الخاص بالطلاب، ويقوم ايضا بالدخول اليومي مع الطفل، حسب الجدول المخصص لكل سنة من الأول وحتى الرابع، كما يتايع حل الأنشطة اليومية والواجبات المدرسية بالاتفاق مع المعلم، ويتم إنشاء حساب للطلاب في بدابة التعام الجديد، والذي اعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاقه في 30 سبتمبر 2021 بالخطوات التالية:
- يتم الدخول في الخطوة الأولى على رابط تسجيل منصة منظرة.
- يقوم الطالب بكتابة تاريخ الميلاد.
- يتم تسجي الرقم المدني كاملا.
- يقوم بتسجيل الدخول.
يستمر الدخول اليومي بالرقم المدني على الرابط الخاص بالأطفال في بداية التعليم الابتدائي edugate.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة منظرة وأيضا التعرف على كيفية إنشاء حساب جديد للطلاب أو الأطفال الجدد لمتابعة الدروس اليومية والأنشطة ومتابعة الفصل الافتراضي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس سلطنة عمان للعام الدراسي الجديد 1443.
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