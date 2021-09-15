“بالرقم المدني” edugate.moe.gov.om رابط تسجيل دخول منصة منظرة وإنشاء حساب جديد

edugate.moe.gov.om رابط تسجيل منصة منظرة للطلاب في المرحلة الابتدائية، من الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائي، والذي قامت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بإطلاق تلك المنصة منذ عامين للطلاب في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، وذلك تيسيرا على الطلاب لمتابعة المعلمين عبر المنصة والأنشطة المدرسية وكذلك عمل ومتابعة الواجبات اليومية لهم.

موقع وزارة تعليم عُمان

وقد قامت وزارة التعليم في السلطنة باتباع أحدث النظم التعليمية في العالم وفي العالم العربي، حيث قامت بإطلاق المنصات التعليمية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وخاصة بعد ظهور فيروس كرونا، حيث اصبح الاعتماد على تلك المنصات أكبر في ظل الحجر الصحي وتوقف الذهاب اليومي إلى المدارس في العامين الماضيين، وكان للمراحل الأولى في التعليم أهمية كبيرة في المتابعة من المعلمين.

تفعيل منصة منظرة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم تسجيل الطلاب بالمراحل العمرية المبكرة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بداية تفعيل المنصة الإلكترونية للطلاب، من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، في 1440 وذلك بعد ظهور فيروس كرونا حيث تم الاعتماد الأكبر عليها لدخول الطلاب لتعلم مبادئ النطق والكتابة والحاب في تلك المرحلة العمرية المبكرة، وكان الإشراف الأكبر والمبشر من ولي الأمر بالاشتراك مع معلم المدرسة لمتابعة الطفل ومتابعة الأنشطة والواجبات اليومية عليها.