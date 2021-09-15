فيديو - إطفاء حريق غابات هائل فى إسبانيا .. استمر 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقال وزير داخلية إقليم أندلسية، إلياس بيندودو، للصحفيين، إن الحريق دمر نحو تسعة آلاف و700 هكتار من الغابات عند سفح سييرا بيرميخا بالقرب من منتجع إيستيبونا الساحلى.
وأكد أنه يجرى الآن عودة 2700 شخص إلى منازلهم، من سكان ثمانى قرى ومجمعات سكنية كان قد تم إخلاؤها.
وأوضحت السلطات الإسبانية، أن هطول الأمطار على "ملقة" يومى الاثنين الثلاثاء أسهمت بشكل كبير فى نجاح مواجهة الحريق الذى تعتقد أنه مُفتَعل.
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