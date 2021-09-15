نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاقة التموينية في لبنان impact شروط وخطوات التسجيل عبر daem impact gov lb في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاقة التموينية في لبنان impact ، يتساءل العديد في لبنان عن كيفية التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان عبر رابط daem impact gov حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بداية التسجيل يوم الأربعاء الموافق للخامس عشرة من شهر سبتمبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت لبنان على ان تستمر التسجيلات على غاية 31 من شهر أكتوبر القادم ومن لم يتحصل على بطاقة الهوية يمكنه التسجيل على غاية الواحد والثلاثون ديسمبر 2021 وتعتبر هذه الفترة كافية للتسجيل في منصة البطاقة التموينية الجديدة impact. كما وضعت الوزارة اللبنانية العديد من الشروط الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في daem impact gov lb والتي سنتعرف عليها بالتفصيل من خلال الأسطر التالية من هذا المقال.

البطاقة التموينية في لبنان impact

تمر دولة لبنان بأزمة اقتصادية خانقة وخطيرة لم تعرفها البلاد من قبل فبعض التقارير الأممية تؤكد دخول حوالي 78 في المئة من العائلات اللبنانية مرحلة الفقر والاستدانة لسد الحاجيات اليومية لذا أقر البلمان اللبناني قانون البطاقة التموينية وهي عبارة عن دعم مالي يقدم للأسر الفقيرة قبل رفع مصرف لبنان الدعم عن الأدوية والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية والمحروقات ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على شروط وخطوات التسجيل في البطاقة التموينية impact.

شروط البطاقة التموينية في لبنان

من اجل التسجيل في منصة daem impact gov lb وحصول رب الأسرة اللبناني على البطاقة التمويلية التي أقرتها الحكومة اللبنانية المؤقتة يجب توافر العديد من الشروط التي اعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ووزير الصناعة راؤول نعمة بعد الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة يوم الخميس الفارط وجاءت هذه الشروط كالآتي:

رفع السرية المصرية للتأكد من حسابات الأفراد الراغبين في الاستفادة من البطاقة التموينية الموافقة على تفويض رب العائلة لاستلام أموال الدعم المقدمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية التأكد من كافة البيانات الخاصة بالأفراد وتصحيحها قبل تقديم الطلب على موقع daem impact gov lb

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان

بعد تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والغضب الذي يعرفه الشارع اللبناني عقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية تم الإقرار من خلالها على العديد من المشاريع الخاصة بالدعم ومن بين هذه المشاريع البطاقة التمويلية حيث وضع قانون ينظمها وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف الدعم وتوضيح خطوات التسجيل في منصة البطاقة التموينية في لبنان والتي جاءت كالتالي:

دخول رب العائلة على موقع البطاقة التموينية في لبنان impact تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الموافقة على الالتزام القانوني النقر على مربع تسجيل الدخول ملئ استمارة البطاقة التموينية

وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية على انه يمكن كذلك التسجيل في البطاقة التمويلية بكل سهولة وبشكل الكتروني من خلال الذهاب إلى مراكز الشؤون الاجتماعية والتسجيل هناك عبر تقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل. كما يستطيع رب العائلة تسجيل أفراد أسرته المعنيين بالبطاقة التموينية في الجمعيات الغير حكومية المنتشرة في كافة مناطق الدولة اللبنانية.

أهم مستندات التسجيل في البطاقة التمويلية

من اجل اكتمال عملية التسجيل في البطاقة التموينية والحصول على الدعم يجب توافر العديد من الوثائق الخاصة بأفراد الاسرة الراغبة في الحصول على الدعم المالي المقدم من طرف الحكومة اللبنانية بعد اتفاقها مؤخرا مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية وحصولها على قرض مالي. ومن بين اهم هذه الوثائق: