منصة البطاقة التمويلية في لبنان كيفية التسجيل عبر موقع impact gov lebanon

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان عن بداية التسجيل في منصة البطاقة التمويلية في لبنان daem impact gov lb للحصول على الدعم المالي التي اقره البرلمان اللبناني في الأيام القليلة الماضية وهذا بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها الدولة اللبنانية والتوتر والغضب الشديد الذي يعرفه الشارع اللبناني بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودخول العديد من العائلة في حالة فقر واحتياج كبير واللجوء إلى الاستدانة لسد رمق العيش وتلبية الاحتياجات المعيشية اليومية بعد عجز مصر لبنان على تقديم الدعم وتهاوي الليرة اما ارتفاع جنوني لعملة الدولار في السوق السوداء مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. ومن خلال الأسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على كيفية التسجيل في البطاقة التمويلية التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية المؤقتة.

منصة البطاقة التمويلية في لبنان

انشات وزارة الشؤون الاجتماعية منصة البطاقة التموينية الجديدة في لبنان من اجل تسهيل عملية تسجيل الافراد والعائلات من الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل الضعيف الراغبين في الحصول على المساعدة المالية الضرفة الاستثنائية المقدمة من طرف الحكومة اللبنانية بعد اتفاقها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية من اجل الحصول على قرض مالي لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد كما تم وضع شروط من اجل الحصول على البطاقة التمويلية الجديدة والتي سنتعرف عليها في الفقرة التالية.

شروط البطاقة التموينية impact

من بين اهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية للتسجيل في منصة البطاقة التمويلية daem impact gov lb وحصول رب الاسرة على الدعم المادي وهي:

الموافقة على رفع السرية المصرية تفويض رب الأسرة لاستلام أموال البطاقة التموينية التأكد من صحة المعلومات قبل التسجيل في منصة البطاقة التمويلية

التسجيل في منصة البطاقة التمويلية في لبنان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عن خطوات التسجيل في البطاقة التموينية الجديدة للحصول على الدعم المادي قبل رفع حكومة دولة لبنان الدعم عن الادوية والخدمات الاجتماعية والمحروقات والمواد الغذائية ولتسجيل جميع افراد العائلة من قبل رب الاسرة يجب عليه اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

تسجيل الدخول على رابط البطاقة التموينية daem impact gov lb lebanon

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد والموافقة على الالتزام القانوني

الضغط على عبارة دخول

بمجرد الدخول تظهر لنا استمارة البطاقة التموينية يجب ملئها بشكل دقيق وكتابة جميع المعلومات المطلوبة منك

يستطيع رب الاسرة التسجيل من خلال التوجه إلى احد مراكز الشؤون الاجتماعية وتقديم الوثائق المطلوبة.

يمكن كذلك لرب العائلة التسجيل في احدى مراكز الجمعيات الغير حكومية المنتشرة في كل مناطق الوطن.

بطاقة الهوية الوطنية جواز السفر ان وجد معلومات دفاتر السيارات كذلك معلومات عن الحسابات المصرفية للمسجلين معرفة وظائف الأفراد الراغبين في الحصول على الدعم.

وثائق التسجيل في البطاقة التمويلية impact

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي وضحنا فيه كيفية التسجيل في البطاقة التموينية impact gov lebanon كما يمكن ان نؤكد لكل الافراد انه من وجد اية صعوبة في ملئ استمارة البطاقة التموينية ما عليه سوى الاتصال بالخط الساخن الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان 01728000 وسيتم مساعدتك للتسجيل في منصة البطاقة التمويلية في لبنان.