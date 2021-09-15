كورونا يضرب البرازيل بـ أكثر من 13 ألف إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا إلى 21 مليونا و19 ألفًا و830 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 587 ألفا و797 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.