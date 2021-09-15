المكسيك تسجل 12929 إصابة جديدة بكورونا و1046 وفاة

أعنلت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 12929 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1064 وفاة يوم الثلاثاء.

ليرتفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و528972 إصابة والوفيات إلى 269015 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا أكبر كثيرا من العدد الرسمي.