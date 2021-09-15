نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443 الآن على ekhtibar.moe.gov.sa

نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443 أتاحتها وزارة التعليم السعودية من أجل مساعدة الطلاب وأولياء الأمور في معرفة تفاصيل الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443 قبل خوضها في مختلف المواد الدراسية من اللغة العربية والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وهى من أجدد أليات التعليم من أجل كسر حاجز الخوف عند الطلاب، ويكون تنفيذ كل اختبار متاح لمدة 24 ساعة وفق الجدول الزمنى المعلن للطلاب على منصة الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov.sa ومعرفة مقدار ماحصله الطلاب خلال السنة الدراسية الماضية.

نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443

تساعد نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443 على تأهيل الطلاب من الصغر على الأسئلة التى سُيجيبون على الاختبارات المركزية لتنمية مهاراتهم الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد 1443 وأطلقت وزارة التعليم السعودية نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443على منصة الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov.saمن أي مكان في المملكة العربية السعودية من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

خرج خالدٌ إلى حقلٍ قريبٍ من بيته، فرأى فلاحَا يمسكُ بمحراثهِ ويعمل بجد ونشاطٍ. اقترب منه وراحَ يتأملهُ، ثم سلم عليه وسأله: ألمْ تتعبْ يا عماهُ من هذا العملِ؟! ابتسمَ الفلاحُ وأخذَ بيدِ خالدٍ وجلسا في ظ ل شجرة وقال: يابنيِ، انظرْ إلى تلكَ العصافيرِ تغدو وتروحُ مشغولةً ببناءِ أعشاشها، والبحث عن طعامٍ تأكله وتطعمُ منه فراخها.وانظر إلى هذه النملاتِ تذهبُ وتجيءُ، وكل نملةٍ تحملُ قوتها إلى بيتها كيْ تخزنهُ لأيامِ ال شتاءِ. وانظرْ إلى تلك النحلةِ تتنقلُ بينَ الأزهار؛ كيْ تمتص رحيقها؛ لتصنعَ منه عسلا طيبًا، فنحنُ يابني يجبُ ألا نكونَ أقل من هذه الكائناتِ عملا ونشاطا، فمنْ جد وجدَ ومن زرع حصدَ، والإسلامُ حثنا على العملِ، حيث قال صلى الله عليه وسلم ” اعملوا فكلٌّ ميسرٌ لما خلقَ لهُ ” خالدُ: حقا يا عمي، فما أجمل العمل ! وسأحرصُ – إن شاءَ الله – على أن أكونَ في المستقبلِ عاملا نافعا لديني ووطني. أرسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة: 1) خرج خالد إلى…… قريب منه مزرعة. منتزه. حقل. بستان. 2) رأى خالد فلاحًا يُمسك بـ…………. فأسًا. محراثًا. منشارًا. مطرقًا. 3) جلس الفلاح مع خالد……….. في ظل شجرة. أعلى التل. بقرب نهر.

تسجيل الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية

أتاحت وزارة التعليم السعودية تسجيل الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية على منصة الاختبارات المركزية لأداء الطلاب اختباراتهم من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة الاختبارات المركزية مباشرة

ادخل من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب

يظهر الرابط لدخول الامتحان.

النقر على خانة اختبارات.

جدير بالذكر أن نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية 1443 تؤهل الطلاب للتعرف على طبيعة الأسئلة التى تواجههم في الاختبارات حتى لايتصدموا بالواقع وقت الامتحان، ومن أجل تهيئة أذهانهم لاستيعاب المواد والمناهج الدراسية.