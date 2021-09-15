تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.6 أخر إصدار من لعبة بوبجي 2021 بالمتجر

نستعرض مميزات وإضافات تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2021 برقم 1.6.0 لشهر سبتمبر 2021م لمن يبحثون عن مزايا التحسينات الأخيرة المعلن عنها من قبل لعبة ببجي، وذلك بعد إعلان لعبة ببجي موبايل العالمية عن إجراء تحديث جديد للعبة خلال الشهر الجاري تحت اسم “المقاومة”، وقد أضافت بالمحتوى الرئيسي لتحديث ببجي الجديد وضع لعب جديد وهو Flora Menace، ومن المقرر أن يتوفر تحديث لعبة ببجي موبايل أخر إصدار في المتجر اعتباراً من اليوم.

وفي التحديث السابق حثت اللاعبون على البحث عن تكنولوجيا المستقبل ي مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع تسلا المطور، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب اللعبة عن التعاون الحصري مع tesla، وقد أعلنت ببجي أيضاً عن أن التحديث الأخير لببجي موبايل سيتوفر به العديد من المزايا والمحسنات المبهرة القادمة من المستقبل، ومن خلال ثقفني ننشر بعض مزايا تحديث لعبة ببجي pubg الجديد 2021.

تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2021

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب لعبة ببجي موبايل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد إطلاق تحديث لعبة ببجي موبايل برقم 1.6.0 أخر إصدار لشهر سبتمبر 2021م، حيث من المقرر أن تتوفر النسخة الجديدة من لعبة بوبجي في المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديكم في الموعد التالي:

يتم إطلاق التحديث الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

وقد أوضحت اللعبة أنه في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile الجديد خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الجاري بالتوقيت العالمي، فسوف يحصل اللاعب على التالي (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1)، ويجب العلم أنه نظراً للاختلاف الجغرافي بين مناطق اللاعبين، فقد يظهر التحديث الجديد للبعض في المتجر، وقد يتأخر ظهوره بالنسبة للبعض الأخر.

تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل لعبة ببجي عن وصول تحديث ببجي pubg mobile 1.6 أخر إصدار لجميع لاعبي ببجي موبايل، حيث تم إتاحة تنزيل ببجي النسخة الجديدة عن طريق دخول متجر الهاتف الجوال سواء كان جوجل بلاي لهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد أو متجر أب ستور للهواتف بنظام التشغيل iOS، قهر وضع Floral Menace والحصول على بعض لوازم ديناهيكس الجديدة ضمن الإضافات والمزايا الجديدة لببجي موبايل 1.6.

ولا تنسى أنه تجمعك سبعة أوضاع لعب سابقة أيضاً بالإضافة إلى مزايا ببجي الجديدة، ويجب أن تجهزوا أنفسكم لأنه قد حان وقت المقاومة بعد أن صدر التحديث الجديد لببجي، حيث نجح ياريلو في غزو إرنغل ودمر العديد من المنشآت، ولا تنسى المقاومة لأن البقاء للأقوى، كما يجب العلم أنه يتم التحديث فقط بشكل يدوي وليس تلقائي.

تحديث ببجي موبايل برقم 1.5 يوليو 2021

أوضحت لعبة ببجي موبايل التي تعد من أفضل الألعاب القتالية بشكل رسمي موعد تفعيل تحديث ببجي الأخير 2021 لشهر يوليو برقم 1.5 المضاف إليه عدداً من المميزات الكبيرة، حيث تسعى لعبة ببجي موبايل بشكل مستمر في منح كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل، لذلك سيتم تدشين تحديث ببجي pubg mobile update المقرر إطلاقه خلال شهر يوليو في الموعد التالي:

يبدأ إصدار تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile اعتباراً من تاريخ 9 يوليو 2021م.

وقد أكدت لعبة PUBG Mobile العالمية على أنه لن يتم إيقاف السيرفر أو الخادم عن العمل من أجل إصدار تحديث ببجي موبايل الحديث، كما يجب العلم أن pubg mobile update لا يتم تحميله بشكل تلقائي، وإنما يجب الدخول إلى متجر الهاتف الجوال الإلكتروني جوجل بلاي لنظام التشغيل أندرويد أو آب ستور لنظام التشغيل iOS، ومن ثم تنزيل تحديث ببجي موبايل الإشعال 2021.

مكافأة تحديث ببجي موبايل 2021

تم إعلان لعبة ببجي عن مكافأة تحديث ببجي الإشعال 1.5 يوليو 2021م، حيث يمكنكم الحصول على التالي:

(2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1).

وذلك في حال تم إجراء تنزيل تحديث ببجي موبايل خلال الفترة من 9 يوليو 2021م، وحتى تاريخ 16 يوليو، وللحصول على المكافأة المحددة من جانب ببجي، يجب إجراء pubg mobile update خلال الفترة الموضحة.

تحديث ببجي الجديد 2021

تم الإعلان من قبل لعبة ببجي موبايل عن متطلبات تحديث ببجي للهواتف الأندرويد، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين للجهاز، كما أعلنت عن متطلبات تحديث ببجي PUBG Mobile للأيفون أو نظام التشغيل iOS، حيث يجب توفير 1.64 جيجابايت من مساحة التخزين، ويجب العلم أن النسخة الحالية للعبة ببجي موبايل تدعم ما يزيد عن 500 جهاز أندرويد

ويجب العلم أن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل، لن يتمكنوا من تكوين فريقاً معاً، لذلك يجب عليهم تحميل تحديث ببجي موبايل في أقرب وقت ممكن، وقد أضافت ببجي أوضاع لعب وتجارب حديثة كلياً، حيث بدأت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد لخريطة إرنغل.

ويرغبون في استخدام الخريطة كقاعدة تجريبية لأحدث الأبحاث لديهم، حيث أصبح بإمكانك الآن الوصول إلى وضع لعبة ببجي الجديد عن طريق مدخل إيفوجراوند، ومن ثم تجربة خريطة إرنغل بعد تدشين تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile يوليو 2021م بعد أن تحولت تكنولوجياً، فقد تم تحويل الست مناطق الأساسية في إرنغل وفقاً للدفاع العسكري واستهلاك الطاقة والبحث العلمي الحديث.

طريقة تنزيل خرائط ببجي الجديدة

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأصلية الخطوات اللازمة لتنزيل خرائط ببجي الحديثة، حيث ساعدت ببجي على تقليل حجم التطبيق بعمل خرائط سانهوك وميرامار بشكل منفصل للتنزيل في أخر نسخة للعبة ببجي، ولتنزيل خرائط ببجي يتم الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة تحت زر البدء.

ثم النقر على “تنزيل” لتنزيل الخريطة التي ترغب في لعبها، ثم أنقر على حسناً، ويجب أثناء تنزيل خريطة ببجي توفير مساحة تخزين داخلية بالجهاز، والتأكد من المساحة المتوفرة بما لا يقل عن 4 جيجابايت، والتأكد من وجود اتصال مستقر وقوي بخدمة الإنترنت.

كما يجب عدم استخدام الجهاز أثناء التنزيل في أي مهام أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن نظام التشغيل للجهاز محدثاً، ومن يرغب في التعرف على مزايا أو موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile برقم 1.5 لشهر يوليو الجاري المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني.

ببجي موبايل التحديث الجديد 2021

أضافت لعبة ببجي مناطق حضرية جديدة كلياً، وأضافت أيضاً مركز النقل وهو بوشينكي سابقاً، حيث تعد هي أساس شبكة نقل خريطة إرنغل، والآن أصبحت مركز النقل بالجزيرة، حيث سيتم إنشاء محطة جديدة متقدمة تكنولوجياً ونظام نقل داعم في المنطقة، وقم باستخدام الحافلة الخاصة بالمدينة الجديدة، حيث استخدامها كغطاء متحرك من أجل التنقل والحصول على تجربة نقل جديدة بشكل تام.

أما عن أنظمة أسلوب لعب ببجي الخاصة في الوضع الحديث مهمة الإشعال فتتكون من العناصر الديناميكية التي ستعمل على إظهار المصاعد والأبواب الآلية والمنصات المتحركة بالمنطقة الحضرية التي تم ترقيتها من جانب اللعبة، وقد تم إضافة الحافلة الفائقة من أجل الحصول على تجربة تنقل داخل إرنغل أكثر فعالية.

وقد تم إعداد الحافلة الفائقة في خريطة إرنغل لربط المدن المختلفة بالجزيرة، لكي يتمكن اللاعبون من استخدام الحافلة للتنقل بين مواقع ثابتة بأوقات معينة، ويمكنكم التعرف على موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile النسخة الأخيرة لشهر يوليو 2021م برقم 1.5 من خلال المقال عبر ثقفني الآن، حيث لم يتبقى سوى ساعات قلائل على بدء إطلاق التحديث.

أسلحة ببجي الجديدة 2021

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأسلحة النارية والملحقات الفريدة في مهمة الإشعال، حيث تضمن تحديث ببجي PUBG Mobile سلاح ناري جديد وهو ASM Abakan الذي يقوم بإطلاق طلقات عيار 5.56 مم، ويتميز السلاح الجديد بأوضاع ثلاثة للإطلاق (الوضع الآلي – الاندفاع القوي من طلقتين – طلقة واحدة).

ويتميز سلاح ببجي الجديد ASM Abakan بأن أول طلقتان دقيقتان تماماً، ويُمكن إطلاقهما بتتابع سريع، كما أضافت اللعبة بالتحديث الجديد المقبض الأرغونومي، ومخفف ارتداد الفوهة، ومخزن الذخيرة الدائري، حيث يمكن تجهيز كافة البنادق بملحق مخزن الذخيرة، وهذا يزيد سعة مخزن الذخيرة إلى درجة كبيرة مقارنة بوقت إعادة تعبئة طويلة إلى حدٍ ما.

ويظهر جهاز الوسم التكتيكي المتقدم تكنولوجياً بالمباريات بعد تجهيزه، حيث يقوم بتحديد موقع الأعداء ممن تمت إصابتهم، بالإضافة إلى عرض حالة الأصدقاء بالفريق في الخريطة المصغرة أثناء الاشتباك، ويمكنكم التعرف على البنادق الهجومية في ببجي موبايل من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile الجديد اليوم.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

أوضحت لعبة ببجي المميزات الفريدة في وضع مهمة الإشعال، حيث تم تقديم عرض هولوغرافي في جزيرة الظهور والذي يقوم بعرض الخريطة ومسار الطيران للمنافسة الجارية في لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى العلامات التي يتم وضعها من قبل اللاعبون، وخلال مراحل الطيران والقفز من المظلة، أصبح بإمكان اللاعبون النقر على الخريطة بشكل مباشر من أجل وضع العلامات.

كما تم إضافة خاصية القفز التلقائي التي تعمل على تمكين اللاعبين من القفز تلقائياً بالموقع المحدد، بالإضافة إلى ميزة مؤشر القنبلة اليدوية التي تعمل على تحديد المكان التقريبي للقنابل التي قد أوشكت على الانفجار قريباً من اللاعبين، ومن يرغب في الحصول على المزايا المذكورة وأكثر من ذلك ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.5، يمكنه ذلك من خلال تنزيل التحديث الجديد من المتجر الآن.

حيث يمكنكم الدخول إلى متجر Google Play للاندرويد المتجر الإلكتروني الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وسوف تجد النسخة الأخيرة من لعبة PUBG Mobile متوفراً عبر المتجر الآن تحت مسمى تحديث مهمة الإشعال الطريق إلى المستقبل، ويجب عليك أولاً توفير متطلبات التنزيل وهي مساحة 686 ميغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وذلك للحصول على لعبة ببجي موبايل للاندرويد للاستفادة من العناصر الحديثة، والتمكن من دعوة الأصدقاء لتكوين الفريق.

سبب حظر حساب ببجي موبايل

يعمل نظام مكافحة الغش الخاص بلعبة ببجي موبايل PUBG على مراقبة سلوك اللاعبين في اللعبة بشكل صارم، حيث تتم معاقبة الانتهاكات للقواعد الخاصة بلعبة ببجي فور اكتشافها من خلال نظام مكافحة الغش، وتتمثل الانتهاكات في استخدام أي أداة من أدوات الغش في PUBG Mobile.

أو استخدام أي برنامج طرف ثالث غير مصرحاً به لتسجيل دخول اللعبة مما يؤدي إلى تغيير بيانات ملف العميل، ويعتبر أي تغييراً في بيانات العميل بصورة غير قانونية مثل إزالة العشب أو تغيير نماذج العشب في ببجي، أو استخدام عميل لعبة غير رسمية للعب اللعبة، أو استخدام أي قناة دفع غير مصرحاً بها لإعادة شحن UC.

تحديث لعبة ببجي الأصلية 1.5

جاء ضمن إضافات ببجي العالمية تحسينات أساسية للأداء، حيث قامت بدعم وتحسينات IBL لتوفير تأثيرات إضاءة ذات واقعية أكثر بالخرائط، وكذلك أيضاً من أجل تحسين التمييز بين الإكساءات، إضافةً إلى دعم انتشار الضوء في السماء لجعلها أكثر واقعية وشفافية، كما أضافت دعم لتأثيرات نباتية ذات كثافة أكبر، وسُحب ديناميكية ومحاكاة واقعية لتأثيرات إضاءة السُحب.

أما عن تحسينات المنطقة الآمنة في PUBG، فقد تم الإعلان عن إضافة المزيد من محتوى الفعاليات المُشوق الجذاب، بالإضافة إلى مكافآت أكثر من رائعة بالمنطقة الآمنة، كما أضيف بالتحديث الجديد شاشة فعاليات من أجل جعل تصفح المحتوى بشكل سهل، حيث أحدثت الإضافات الجديدة في تحديث ببجي تغييراً كبيراً ومتطوراً من الناحية التكنولوجية لمحاكاة الواقع.

وقد تم الإعلان أيضاً عن إضافة عدداً من المحسنات إلى لعبة ببجي PUBG Mobile الإلكترونية وتطويرها لزيادة المتعة والتشويق لدى كافة اللاعبين، حيث أوضحت ضمن ملاحظات التحديث الجديد أنه سيتم إجراء اختبار تدرج اللون الرمادي في دولة إندونيسيا خلال شهر يوليو الجاري، وتعميم ذلك في باقي البلدان بشرق آسيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021م.

ببجي فك ارتباط الحساب

في حال ربط حساب ببجي PUBG بأحد حسابات التواصل الاجتماعي والرغبة في إلغاء الارتباط على حساب اللعبة، فيمكن فقط إلغاء ربط الحساب إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الذي لم تسجل الدخول بواسطته إلى ببجي، كما يجب أن يكون الحساب المرتبط باللعبة قد مر على ارتباطه ما يزيد عن 21 يوماً.

وبعد إرسال طلب إلغاء ربط الحساب بلعبة ببجي، سوف يكون ساري الصلاحية أو المفعول عند تسجيل الدخول لأول مرة بعد سبعة أيام، وسوف يؤدي تسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إلغاء ربطه إلى إلغاء الطلب المقدم منك خلال هذه المدة، ويمكنكم الحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile من خلال الدخول إلى المتجر ثم تثبيت تحديث PUBG الجديد.

حل مشكلة تعطل ببجي موبايل

من الممكن أن تواجه تعطل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile وعدم التمكن من دخول اللعبة، وهذا يحدث عادةً بسبب مساحة التخزين الداخلية للجهاز، لذلك يجب على اللاعبين الذين يواجهون هذه المشكلة أن يقوموا بتجربة الخروج من بوبجي، وتفريغ بعض الذاكرة على الجهاز، ومن ثم إعادة تشغيل اللعبة مرة أخرى.

أو القيام بإلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي قد لا تحتاج إليها في الجهاز الخاص بك لتفريغ مساحة كافية بذاكرة الجهاز الداخلية، والتأكد من توافق الجهاز مع الحد الأدنى لمتطلبات النظام وذاكرة الوصول العشوائي، ثم القيام بالنقر على زر إصلاح بالجانب الأيمن للشاشة من أجل إصلاح لعبة ببجي موبايل، أو القيام بتثبيت أو تنزيل ببجي مرة أخرى والمحاولة.

تحديث لعبة ببجي موبايل 2021

أعلنت ببجي موبايل PUBG رسمياً ضمن إعلان التصحيح الأخير عن أنه بعد انتهاء الموسم التاسع عشر من RP، سوف يتم تغيير رويال باس إلى Royale Pass Month وسوف يحصل اللاعبون على هدية ترحيبية حصرياً، وذلك بعد الوصول إليه للمرة الأولى، أما عن تعديلات الوقت، فقد تم تعديل فترة RP إلى شهر واحد فقط.

وسوف يتم إطلاق RP 2 بصورة متتالية في كل نسخة أو في كل تحديث جديد للعبة ببجي موبايل، كما سيتم تدشين ببجي RP M1 و RP M2 في تحديث ببجي الأخير رقم 1.5.0 لشهر يوليو الجاري، وقد أعلنت عن تغيير سعر أر بي العادي ليضبح 360 UC، وسعر Elite RP سيصبح 960 UC ما يعادل 1200 نقطة إضافية، وذلك أعلن عنه ضمن ملاحظات التصحيح أو تحديث ببجي موبايل pubgmobile الأخير.

تحديث ببجي للكمبيوتر 2021

أعلنت ببجي موبايل رسمياً “وحدة التحكم” عن خضوع السيرفرات المباشرة للصيانة لمدة ست ساعات تقريباً اليوم الأحد بتاريخ 14 يوليو 2021م لإطلاق تحديث ببجي للكمبيوتر الجديد برقم 12.2 لشهر يوليو 2021م.

وقد أعلنت منذ قليل بشكل رسمي عن صدور التحديث بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث أضافت بالتحديث الجديد 12.2 خريطة جديدة Taego وهي أحدث خريطة 8*8 التي تمتلك تضاريس وبيئات متنوعة، إلى جانب العديد من المدن والمجمعات، فمن يرغب في الحصول على تحديث ببجي للكمبيوتر أو تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile يمكنه ذلك الآن.

ببجي موبايل إصلاح الخلل

قامت بوبجي موبايل PUBG بالإعلان عن إطلاق إصلاح عاجل في المستقبل القريب من أجل زيادة تحسين تجربة اللعب الخاص بك في لعبة ببجي موبايل تحديث الإشعال 1.5، حيث أوضحت أنه سيتم تصحيح بعض المشاكل التي من المحتمل أن تؤثر على راحة اللاعب عند اللعب من خلال تحديث ببجي 2021.

حيث من المقرر وفقاً لإعلان ببجي موبايل PUBG أنه قد تم إصلاح الخلل بالمؤثرات الصوتية للمركبات الكهربائية التي كانت منخفضة للغاية، وينطبق ذلك على مظهر تعاون تسلا طراز Y الموجودة في تحديث لعبة ببجي الإشعال يوليو 2021م، كما تم إصلاح خلل ظهور تسلا في PUBG، وكذلك في ساحة الانتظار الرئيسية.

تحديثات ببجي موبايل 2021

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن أخبار رائعة للاعبين، حيث حققت اللعبة إنجازاً هاماً لمشاهدي PMWI، قم بتسجيل الدخول إلى ببجي موبايل لمدة يومان خلال الفترة من السادس والعشرون وحتى التاسع والعشرون من شهر يوليو الجاري من أجل تجميع المكافآت المجانية في مركز الأحداث، بالإضافة إلى الزي الدائم.

وقد حذرت اللعبة من الوقوع ضحية للقرصنة، حيث تصل العقوبات إلى إغلاق حساب ببجي موبايل الخاص بك، إلى جانب عدم القيام بشحن ببجي موبايل من خلال أشخاص آخرين، حيث يجب عليك التأكد من شحن ببجي موبايل من القنوات الرسمية للعبة.

إعلان مسابقة ببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن رفع الإثارة داخل اللعبة إلى آفاق جديدة في الوضع الجديد ضمن تحديث ببجي موبايل الأخير “مهمة الإشعال”، حيث يمكنك الاستمتاع بالقتال في خريطة إرنغل التي تعرفها وتحبها بلمسات إضافية ومبانٍ مجددة وروبوتات حماية، وقد أوضحت أنه ستبدأ فعالية تكوين الفريق العالمية لعام 2021م قريباً.

حيث أعلنت عن انطلاق بطولة رسمية جديدة من لعبة ببجي موبايل من المحتمل أن تؤهلك من لاعب مبتدئ إلى نجم عالمي في اللعبة، قم بتحديد إنشاء مجموعة في الحدث، وسوف تحصل على معرف المجموعة، قم بمشاركة المعرف على الحساب الرسمي للعبة “تويتر” لكي يصل إلى لاعبين آخرين، سجل الآن في بطولة الطريق للاحترافية ونافس على 5.200$ جوائز نقدية.