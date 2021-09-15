المتحدث باسم خارجية أمريكا: واشنطن تسعى لعملية سلمية شاملة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث، فى تصريح اليوم، أن هذا هو الهدف الذى يركز عليه تيم ليندركينج المتحدث الأمريكى الخاص باليمن والذى يقوم حاليا بجولة تشمل المملكة العربية السعودية ثم سيتوجه منها إلى سلطنة عمان.

ونوه إلى أن لقاءات ليندركينج فى السعودية تشمل كبار المسؤولين من الحكومتين السعودية واليمنية ثم سيغادر بعد ذلك لسلطنة عمان لإجراء لقاءات مع كبار مسئوليها كما سيلتقى بهانز جروندبيرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن وكذلك ديفد جريسلى منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية الخاصة باليمن.

وتابع المتحدث أن المبعوث الأمريكى سيواصل الضغط على الأطراف المعنية فيما يخص ضرورة تمرير الاحتياجات الرئيسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفى مختلف مدنه.