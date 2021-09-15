أمريكا: إطلاق الصواريخ الأخير لكوريا الشمالية لا يمثل تهديدا للحلفاء

جدة - نرمين السيد - وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت اليوم الأربعاء، صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقى، وذلك بعد مرور يومين فقط على إعلانها اختبار لصواريخ كروز طويلة المدى تم تطويرها حديثا فى أول نشاط اختبار معروف لها منذ شهور. وأشادت كوريا الشمالية بصواريخها الجديدة واعتبرتها "سلاحا استراتيجيا له أهمية كبيرة" يلبى دعوة الزعيم كيم جونج أون لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، وهو ما يعنى ضمنيا أنه تم تطويرها بقصد تسليحها برؤوس حربية نووية.

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