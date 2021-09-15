لافروف: روسيا تراقب كيف ستنفذ طالبان وعودها ولا تفرض أى شروط على الحركة

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، إنه لا أحد فى عجلة من أمره للاعتراف رسميا بطالبان، كما لم يحن الوقت للتوصل إلى استنتاجات بشأن حكومة أفغانستان الجديدة.
وأضاف: "لم تعترف أى دولة بطالبان بعد. يتحدث الجميع عن ضرورة إجراء اتصالات معهم بشأن القضايا الحالية، أولا وقبل كل شيء، حول القضايا الأمنية، واحترام حقوق المواطنين، وضمان عمل البعثات الدبلوماسية. لكن لا أحد فى عجلة من أمره للاعتراف الرسمي".
يشار إلى أن حركة طالبان كانت قد سيطرت على معظم أراضى أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 أغسطس الماضى على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهورى بعد مغادرة الرئيس أشرف غنى البلاد إلى الإمارات.
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