وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 149 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى eapps.ngha.med.sa

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد أن أعلنت الشؤون الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفر عدد من الوظائف لحملة الثانوية فأعلى، وذلك في عدد من الأماكن بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بعناية شديدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، لذلك وجب على من يرغب في التقديم التسجيل في المواعيد المحددة، وقراءة الشروط قبل الشروع في التقديم، ومن المقرر أن يتم التقديم على الوظائف إلكترونياً، عبر رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنوافيكم بالوظائف المطلوبة وعددها وأماكنها وطريقة التقديم.

عدد 11 وظيفة إدارية تشمل وظائف “مدخل بيانات، مساعد إداري” مكان العمل “جدة، الرياض”.

عدد 7 وظائف صحية عبارة عن (فني مختبر، أخصائي صحة مهنية) مكان العمل (جدة، الأحساء).

وظائف طبية العدد 70 وظيفة في مختلف التخصصات، مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، جدة).

عدد 12 وظيفة تمريض مكان العمل جدة.

الفرص التدريبية عدد 37 وظيفة في التخصصات التالية ( مساعد طبيب أسنان، أخصائي اجتماعي، مساعد علاج طبيعي) أماكن العمل ( جدة، الأحساء).

يشترط أن يكون المتقدم\ة سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

التسجيل في الموعد المحدد وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

توافر كافة الشروط المطلوبة في المتقدم.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطنيشروط التسجيل في الوظائفرابط وظائف الشؤون الصحية وطريقة التسجيل

كما ذكرنا سابقاً فسوف يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً عبر الرابط الرسمي للشؤون الصحية، وذلك باتباع عدد من الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة تسجيل الدخول كمستخدم جديد يتم التحويل إلى مركز نفاذ الوطني.

إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

صحة البيانات المدخلة مسؤولية مقدم الطلب.

اختيار وتحديد وظيفة واحدة ثم النقر على إرسال.

طباعة استمارة التقديم الإلكترونية والاحتفاظ بها.

يجب قراءة شروط الوظائف المطلوبة بعناية شديدة قبل الشروع في التسجيل.

اختيار وتحديد وظيفة واحدة لأنه في حالة اختيار أكثر من وظيفة يتم استبعاد المتقدم.

التقديم في المواعيد المحددة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

تعليمات هامة يجب الالتزام بها