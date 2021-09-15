وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 149 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى eapps.ngha.med.sa

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد أن أعلنت الشؤون الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفر عدد من الوظائف لحملة الثانوية فأعلى، وذلك في عدد من الأماكن بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بعناية شديدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، لذلك وجب على من يرغب في التقديم التسجيل في المواعيد المحددة، وقراءة الشروط قبل الشروع في التقديم، ومن المقرر أن يتم التقديم على الوظائف إلكترونياً، عبر رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنوافيكم بالوظائف المطلوبة وعددها وأماكنها وطريقة التقديم.وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني
- عدد 11 وظيفة إدارية تشمل وظائف “مدخل بيانات، مساعد إداري” مكان العمل “جدة، الرياض”.
- عدد 7 وظائف صحية عبارة عن (فني مختبر، أخصائي صحة مهنية) مكان العمل (جدة، الأحساء).
- وظائف طبية العدد 70 وظيفة في مختلف التخصصات، مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، جدة).
- عدد 12 وظيفة تمريض مكان العمل جدة.
- الفرص التدريبية عدد 37 وظيفة في التخصصات التالية ( مساعد طبيب أسنان، أخصائي اجتماعي، مساعد علاج طبيعي) أماكن العمل ( جدة، الأحساء).
- يشترط أن يكون المتقدم\ة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
- حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- التسجيل في الموعد المحدد وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- توافر كافة الشروط المطلوبة في المتقدم.
كما ذكرنا سابقاً فسوف يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً عبر الرابط الرسمي للشؤون الصحية، وذلك باتباع عدد من الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة تسجيل الدخول كمستخدم جديد يتم التحويل إلى مركز نفاذ الوطني.
- إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
- صحة البيانات المدخلة مسؤولية مقدم الطلب.
- اختيار وتحديد وظيفة واحدة ثم النقر على إرسال.
- طباعة استمارة التقديم الإلكترونية والاحتفاظ بها.
- يجب قراءة شروط الوظائف المطلوبة بعناية شديدة قبل الشروع في التسجيل.
- اختيار وتحديد وظيفة واحدة لأنه في حالة اختيار أكثر من وظيفة يتم استبعاد المتقدم.
- التقديم في المواعيد المحددة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
الوسوم
وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد أن أعلنت الشؤون الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفر عدد من الوظائف لحملة الثانوية فأعلى، وذلك في عدد من الأماكن بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بعناية شديدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، لذلك وجب على من يرغب في التقديم التسجيل في المواعيد المحددة، وقراءة الشروط قبل الشروع في التقديم، ومن المقرر أن يتم التقديم على الوظائف إلكترونياً، عبر رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنوافيكم بالوظائف المطلوبة وعددها وأماكنها وطريقة التقديم.وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني
- عدد 11 وظيفة إدارية تشمل وظائف “مدخل بيانات، مساعد إداري” مكان العمل “جدة، الرياض”.
- عدد 7 وظائف صحية عبارة عن (فني مختبر، أخصائي صحة مهنية) مكان العمل (جدة، الأحساء).
- وظائف طبية العدد 70 وظيفة في مختلف التخصصات، مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، جدة).
- عدد 12 وظيفة تمريض مكان العمل جدة.
- الفرص التدريبية عدد 37 وظيفة في التخصصات التالية ( مساعد طبيب أسنان، أخصائي اجتماعي، مساعد علاج طبيعي) أماكن العمل ( جدة، الأحساء).
- يشترط أن يكون المتقدم\ة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
- حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- التسجيل في الموعد المحدد وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- توافر كافة الشروط المطلوبة في المتقدم.
كما ذكرنا سابقاً فسوف يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً عبر الرابط الرسمي للشؤون الصحية، وذلك باتباع عدد من الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة تسجيل الدخول كمستخدم جديد يتم التحويل إلى مركز نفاذ الوطني.
- إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
- صحة البيانات المدخلة مسؤولية مقدم الطلب.
- اختيار وتحديد وظيفة واحدة ثم النقر على إرسال.
- طباعة استمارة التقديم الإلكترونية والاحتفاظ بها.
- يجب قراءة شروط الوظائف المطلوبة بعناية شديدة قبل الشروع في التسجيل.
- اختيار وتحديد وظيفة واحدة لأنه في حالة اختيار أكثر من وظيفة يتم استبعاد المتقدم.
- التقديم في المواعيد المحددة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 149 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى eapps.ngha.med.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.