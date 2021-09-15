كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقى

جدة - نرمين السيد - أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقى، وذلك بعد مرور يومين فقط على إعلانها اختبار لصواريخ كروز طويلة المدى تم تطويرها حديثا فى أول نشاط اختبار معروف لها منذ شهور.





ووفقا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن الصواريخ أطلقت من كوريا الشمالية، فيما قال خفر السواحل اليابانى إنها هبطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة فى المياه بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت سول أن سلطات الاستخبارات فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تحلل المزيد من التفاصيل حول عمليات الإطلاق.. مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية عززت عمليات المراقبة المضادة لكوريا الشمالية.

بدوره، قال رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا إن عمليات إطلاق الصواريخ تهدد السلام والأمن فى اليابان والمنطقة كما أعلن عزم حكومته زيادة اليقظة والمراقبة للاستعداد لأى طوارئ.

تأتى هذه التطورات عقب يومين من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى تم تطويرها حديثا، وهو أول نشاط اختبار معروف لها منذ شهور.

وذكرت وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية أن صواريخ كروز التى كانت قيد التطوير لمدة عامين أظهرت قدرة على إصابة أهداف على بعد 1.500 كيلومتر (932 ميلا) خلال الاختبارات التى جرت يومى السبت والأحد الماضيين.

وأشادت كوريا الشمالية بصواريخها الجديدة واعتبرتها "سلاحا استراتيجيا له أهمية كبيرة" يلبى دعوة الزعيم كيم جونج أون لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، وهو ما يعنى ضمنيا أنه تم تطويرها بقصد تسليحها برؤوس حربية نووية.