الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - ويمثل هذا الرقم ضعف المبالغ الأولية الذى خطط التكتل المكون من 27 دولة لتوفيرها بشكل أساسى من خلال برنامج "كوفاكس"، المدعوم من الأمم المتحدة، بهدف توفير اللقاح إلى المناطق الأكثر فقرا فى العالم.

وكانت العديد من الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، قد تعهدت أيضا فى وقت سابق بتقديم أكثر من مليار جرعة إلى الدول المحتاجة بحلول نهاية العام ، بما فى ذلك فايزر/ بيونتك (حوالى مليار جرعة)، وموديرنا (حوالى 95 مليون جرعة) وجونسون آنند جونسون (حوالى 200 مليون جرعة).