جدة - نرمين السيد - ويمثل هذا الرقم ضعف المبالغ الأولية الذى خطط التكتل المكون من 27 دولة لتوفيرها بشكل أساسى من خلال برنامج "كوفاكس"، المدعوم من الأمم المتحدة، بهدف توفير اللقاح إلى المناطق الأكثر فقرا فى العالم.
وكانت العديد من الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، قد تعهدت أيضا فى وقت سابق بتقديم أكثر من مليار جرعة إلى الدول المحتاجة بحلول نهاية العام ، بما فى ذلك فايزر/ بيونتك (حوالى مليار جرعة)، وموديرنا (حوالى 95 مليون جرعة) وجونسون آنند جونسون (حوالى 200 مليون جرعة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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