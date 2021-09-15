عاجل.. الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية باتجاه مطار أبها

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إن انتهاكات ميليشيات الحوثى جسيمة بحق القانون الدولى واستهداف المدنيين، مضيفة أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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