الملك : جهود المستضيفين للاجئين لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته

دوت الخليج :- التقى جلالة الملك الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في نيويورك. وأكد جلالته أن جهود الأردن والدول المستضيفة لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه اللاجئين. ودعا إلى انتهاج أسلوب جديد مبني على التنمية لتوفير الدعم الدولي في التصدي لتبعات أزمة اللجوء.

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