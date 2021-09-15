ساعة أبل الجديدة.. بماذا تتميز عن النسخ القديمة؟

خلال مؤتمرها السنوي، الذي عقدته مساء الثلاثاء، كشفت شركة أبل الأميركية عن النسخة الجديدة من ساعتها الذكية التي تحمل اسم "أبل ووتش 7".

وتتميز ساعة أبل الجديدة بأن شاشتها أكبر قليلا من النسخة السابقة "ووتش 6"، ولهذا مزاياه، فضلا عن أنها تشحن بسرعة وجاءت الساعة الذكية الجديدة بـ5 ألوان، منها الأسود الداكن والأحمر والأزرق.

والشاشة الكبيرة لا تعني مزيدا من الأموال، وتبدأ أسعار الساعة الجديدة من 399 دولارا، وهو نفس السعر الذي تبدأ منه النسخة السابقة من الساعة.

ومن ناحية الشكل، يعتبر شكلها متطورا عن النسخة الأقدم مع شاشة أكثر سطوعا، كما أنها مرفقة بنوع جديد من الأحزمة.

وخالف الشكل الجديد لـ"أبل ووتش" توقعات وشائعات قالت إنه سيكون جذريا، إذ جاء الشكل مختلفا قليلا، وبنفس حجم النسخة السابقة، لكن الجديد كان في حجم مساحة الشاشة التي جاءت أكبر بـ20 بالمئة من الهاتف "ووتش 6" و50 بالمئة من "ووتش 3".

وتخشى الشركات من أن يؤدي التغيير الجذري في أشكال منتجاتها إلى نتائج عكسية.

وتوصلت أبل إلى زيادة المساحة المخصصة للشاء مع إبقاء الحجم نفسه عبر تقليص حدود الساعة، وهذا يعني مساعدة المستخدمين على قراءة رسائل البريد الإلكتروني، وادخال المعلومات إليه.

وتمت إعادة تصميم الغطاء البلوري، لجعله أكثر مقاومة للتشقق من ذي قبل، علاوة على زيادة سطوع الشاشة.

وتوفر "ووتش 7" مقاومة للمياه حتى عمق 50 مترا، وهي ميزة موجودة في ساعة "ووش 6".

وتوفر "ووتش 6" مزايا صحية عديدة مثل مراقبة الأكسجين في الدم وتخطيط القلب، وغيرها من الخدمات الصحية، ما جعل من الصعوبة بمكان إضافة مزايا جديدة في "ووتش 7"، التي تساعد راكبي الدراجات الهوائية على تفادي السقوط.