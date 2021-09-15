أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن أفراد الجيش الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.
وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لقاح فايزر/بيونتيك في أغسطس الماضي أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.
وقال الجيش إنه بدأ تنفيذ هذا الأمر في أواخر أغسطس وإنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناء على دواع طبية أو دينية أو إدارية مشروعة.
وذكر في بيان أن القادة والضباط وضباط الصف الذين يرفضون التطعيم ولم يتقدموا بطلب لإعفائهم سيواجهون الوقف عن العمل والتسريح إذا رفضوا الالتزام بالأمر.
وحتى الأسبوع الماضي قالت وزارة الدفاع الأميركية إن عدد المصابين بكوفيد-19 بين أفرادها بلغ أكثر من 353 ألفا وعدد المتوفين 450.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأميركي: "أمر عسكري" بشأن لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.