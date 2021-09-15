مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 205 مستوطنين، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة إحدى البوابات فى الجدار الغربى للمسجد، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى الجزء الشرقى منه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.