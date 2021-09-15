اليابان تعقد جلسة طارئة بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وزراء اليابان فى بيان عاجل نقلته "سبوتنيك" الروسية، "نراقب الوضع بيقظة. لقد أصدرت بجمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للشعب على وجه السرعة، والتأكد من سلامة السفن والطائرات، واتخاذ إجراءات شاملة فى حالة حدوث موقف غير متوقع. خلال هذا اليوم، سينعقد مجلس الأمن القومى بشكل عاجل. سنحمى الحياة الآمنة لمواطنينا بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى".

وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت اليوم الأربعاء، صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقى، وذلك بعد مرور يومين فقط على إعلانها اختبار لصواريخ كروز طويلة المدى تم تطويرها حديثا فى أول نشاط اختبار معروف لها منذ شهور.

وأشادت كوريا الشمالية بصواريخها الجديدة واعتبرتها "سلاحا استراتيجيا له أهمية كبيرة" يلبى دعوة الزعيم كيم جونج أون لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، وهو ما يعنى ضمنيا أنه تم تطويرها بقصد تسليحها برؤوس حربية نووية.