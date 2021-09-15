المفوضية الأوروبية تدعو لحماية القاضيات المتخفيات فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت المسؤولة الأوروبية، يجب أن نفعل كل شيء لتجنب إمكانية وقوع مجاعة وكارثة إنسانية فى أفغانستان. كما طالبت حلف الناتو بالرد على أسباب الفشل فى أفغانستان، داعية فى نفس الوقت إلى حماية القاضيات اللاتى تتخفين فى كابول خوفا. وتابعت بأنه يتوجب على الاتحاد التزود بجهاز استخباراتى مشترك، مشيرة إلى أن دول الاتحاد تمتلك القدرات العسكرية الكافية بينما تفتقد العزيمة السياسية. كما أعلنت فى ختام حديثها، عن عقد اجتماعا على مستوى القمة لبحث سياسات الدفاع، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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