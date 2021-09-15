كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية بصاروخ باليستى تحت الماء

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الرئاسة الكورية، أطلق صاروخ تحت الماء من الغواصة آهن تشانج-هو التى دخلت الخدمة مؤخرا، وعبر المسافة المخطط لها قبل أن يصل إلى هدفه. وتأتى تجربة كوريا الجنوبية بعد ساعات من إطلاق منافستها كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر.

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