عاجل.. استئناف الرحلات الجوية بين كابول وطهران

جدة - نرمين السيد - وكانت حركة طالبان، قد أعلنت الأحد، أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولى سينتهى خلال يومين، مشيرة إلى العودة الكاملة للرحلات الجوية الدولية والداخلية.

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