لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني وطريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة g12.emis.gov.eg

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، حيث ينتظرها آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وخاصة بعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة، حيث ينتظر طلاب الدور الثاني نتائجهم بفارغ الصبر وهذا حتى يتسنى لهم ادخال الرغبات الخاصة بهم في موقع التنسيق، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية في الفترة الأخيرة، وقد تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتحه، كما وإنه متاح بشكل رسمي عبر موقع التنسيق، ويمكنكم تسجيل رغباتكم من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي وهذا من خلال الرابط tansik.egypt.gov.eg.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع التنسيق.

اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة (التسجيل مفتوح للمرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجة لكل الشعب).

قم بالنقر على اضغط هنا لتسجيل رغباتك.

قم باختيار نوع الشهادة الثانوية الخاصة بك (ثانوية عامة – مدارس العلوم التكنولوجية).

اكتب رقم الجلوس والرقم السر والرقم التأكيدي.

اضغط على الخطوة التالية.

سيبدأ معك عداد تسجيل الرغبات لمدة 60 دقيقة قم بتسجيل رغباتك في غضونها.

مع العلم أن المرحلة الثالثة متاحة لأصحاب المجموع 50% بالثانوية العامة، وقد تم فتح تسجيل الرغبات من يوم 14 سبتمبر وستستمر حتى يوم 20 سبتمبر، ولا يتاح لطلاب الدور الثاني التسجيل بها غير بعد ظهور النتيجة الخاصة بهم.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني

أما بالنسبة لنتيجة الدور الثاني الخاصة بطلاب الثانوية العامة فإن مئات الطلاب وأولياء الأمور يتسائلون عن موعد ظهورها، ومن المتوقع أن تظهر في خلال هذه الأيام، وبحد اقصى يوم 18 سبتمبر 2021، وهذا حتى يتسنى للطلاب تقديم رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: