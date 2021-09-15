بطاقة بنك الرياض الرقمية لا داعي لانتظار البريد للحصول علي البطاقة بالخطوات والتفاصيل

بطاقة بنك الرياض الرقمية هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك الرياض لعملائه. حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من الحصول علي بطاقة ائتمانية رقمية ودون الحاجة إلي انتظار البطاقة التي سيتم إرسالها عبر البريد السعودي والذي قد يمكن أن يتأخر أو يحتاج لبعض الوقت حتي يصل إلي العميل. والحقيقة أن بنك الرياض هو احد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية أ غير الإلكترونية والتي من البرامج التمويلية مثل برنامج تسهيل, وأيضا برامج وعروض تمويل السيارات مثل عرض الهاتريك لتمويل السيارات الجديدة. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل بطاقة بنك الرياض الرقمية الجديدة وكيفية وخطوات استخراجها بالتفاصيل خلال هذا المقال.

بطاقة بنك الرياض الرقمية وما هي المميزات

أعلن مصرف الرياض في وقت سابق عن أمكانية القيام باستخراج البطاقة الائتمانية الرقمية الذكية لمصرف الرياض, حيث يمكن الدخول إلي ” أون لاين الرياض ” أو ” موبايل الرياض ” وإدخال بعض البيانات والضغط علي كلمة ” طلب البطاقة الرقمية ” وسيظهر لك شاشة إلكترونية جانبية مدون بها بعض البيانات الخاصة بالبطاقة مثل ( رقم البطاقة , رمز الأمان (CW) وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة) وسط العديد من المميزات التالية:

إمكانية الحصول علي البطاقة الرقمية فوراً فور طلب الإصدار وبدون رسوم.

الأمان والحماية الثلاثية عند التعامل إلكترونيا بالبطاقة من خلال عمليات الشراء الإلكتروني.

إمكانية شحن البطاقة إلكترونياً من خلال ” أون لاين الرياض ” أو ” موبايل الرياض ” من الحساب الجاري إلي حساب البطاقة الإلكترونية بحد أقصي يصل إلي ” 37,500 ” ألف ريال سعودي.

كما يمكن عمل العملية العكسية للعملية السابقة وهي تحويل من البطاقة الرقمية إلي الحساب الجاري من خلال نفس الطرق.

البطاقة عالمية ومعترف بها عالمياً.

شروط وخطوات استخراج البطاقة الرقمية لبنك الرياض

لم يقم بنك الرياض بفرض شروط قاسية للحصول علي البطاقة, فقط كل ما يجب علي العميل هو ألا يقل عمر العميل عن (18) عام عن طريق الخطوات القليلة القادمة: