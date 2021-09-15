تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم مجانا عبر الأقمار

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد في دوري أبطال أوروبا 2021، يستقبل ملعب الاتحاد مباراة قوية بين مان سيتي ولايبزيج اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا الأكثر متابعة في النسخة الجديدة، وكانت قرعة دوري الأبطال قد أسفرت عن مواجهات نارية. وهي ما تشهده الجولة الأولى مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والتي ستقام على ملعب الاتحاد معقل الأزرق السماوي. وهناك الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، لذلك نختص عبر هذا التقرير رصد ترددات قنوات تذيع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم على النايل سات مجانا في دوري أبطال أوروبا 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج مجانا على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، محل اهتمام جميع عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي. وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية التي لها حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط. وكانت بعض القنوات المجانية قد كشفت عن نفسها لنقل وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل مجاني.

وهناك العديد من القنوات المجانية المفتوحة التي ستكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم مجانا على نايل سات استرا سات وهوت بيرد، وهي ما سنُطالعكم عليها من خلال السطور المقبلة، بعدما نتعرف على موعد المباراة والمعلق ومزيد من التفاصيل الأخرى.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم مجانا

قبل أن نتعرف على تردد قنوات مفتوحة تذيع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا، ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر سبتمبر 2021. وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:00م بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

تلك كانت ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم مجانا على النايل سات والأقمار الأخرى. وسوف نتابع كل جديد بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا مجانا على نايل سات عرب سات استرا هوت بيرد، وذلك من خلال تقارير متتالية.