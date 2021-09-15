إسرائيل: نستطيع التعايش مع اتفاق نووى جديد مع إيران بشرط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، إن إسرائيل ستكون مستعدة للتعايش مع اتفاق نووى جديد مع إيران، على أن تكون للولايات المتحدة خطةٌ بديلة فى حال عدم التزام إيران.





وأضاف جانتس، فى مقابلة مع مجلة "فورين بوليسى"، نضغط على إدارة بايدن لوضع خطة تشمل "استخدام القوة" ضد طهران إذا فشلت المحادثات. كما ألمح إلى أن لدى إسرائيل خطةً ثالثة، قد تنطوى على عمل عسكرى، خاصة أن الجيش الإسرائيلى يعدّ إجراءاته لوقف التقدّم النووى الإيرانى. يأتى ذلك فيما كشف خبراء أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووى فى غضون شهر واحد، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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