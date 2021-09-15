أستراليا ترفع حظر التجول عن سيدنى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الحجر الصحى على أكبر مدينة فى أستراليا، سينتهى اليوم هذا الإجراء الذى يحظر الخروج على المواطنين بين الساعة 9 مساء و 5 صباحا (حسب التوقيت المحلى للبلاد).
ومن جانبها، دعت "جلاديز بيرجيكليان" رئيسة وزراء "نيو ساوث ويلز" الأسترالية المواطنين إلى الالتزام باليقظة واحترام الإجراءات الإحترازية لمنع تدهور الوضع الصحى مرة أخرى.. موضحة أنه سيتم رفع العديد من القيود عندما يتم تطعيم 70% من السكان بشكل كامل بجرعتى اللقاح خلال شهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتهى الحظر المفروض على الأستراليين من مغادرة البلاد منذ 18 شهرا فى منتصف ديسمبر المقبل، مما يعطى الأمل فى إعادة فتح الحدود واستئناف السفر الدولى.
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