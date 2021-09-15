نيوزيلندا تعلن إعادة فتح حدودها بشروط

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال الوزير المسؤول عن مكافحة كوفيد-19، كريس هيبكينز، إنه سيتم فتح الحدود لكن ينبغى على جميع العائدين إلى البلاد قضاء 14 يومًا فى منشأة الحجر الصحى التى تديرها الحكومة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، سجلت نيوزيلندا 14 إصابة جديدة فقط اليوم، ولا تزال أوكلاند، مركز تفشى المرض، مغلقة ولكن يمكن لبقية البلاد الآن العمل بحرية نسبيًا، مع ارتداء الأقنعة وتطبيق القيود على حجم التجمعات.