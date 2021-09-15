الكرملين: الأطباء من يحددون فترة العزل الذاتى لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس بوتين، سيطبق نظام العزل الذاتى بعد مخالطته لبعض المقربين منه مصابون بفيروس كورونا.
وقال الكرملين، إن بوتين لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمنى فى طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو.
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