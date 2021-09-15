إغلاق أول إذاعة محلية أفغانية منذ سيطرة طالبان

جدة - نرمين السيد - وقال مالك المحطة الإذاعية الخاصة والمسؤول عنها، يعقوب منظور، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، إنهم لم يعودوا يبثون على الهواء بسبب مشاكل مالية وبيئة عمل غير مناسبة، مضيفا أن قرار إغلاق الإذاعة ترك 35 موظفا عاطلين عن العمل.
يشار إلى أنه منذ أن استيلاء طالبان على السلطة فى أفغانستان فى 15 أغسطس الماضي، كانت وسائل الإعلام من بين القطاعات الأكثر تضررا فى البلاد، وتم خفض نفقات القنوات التليفزيونية والإذاعية وخفضت رواتب الموظفين، كما تم تقليص برامجها بشكل كبير لا سيما البرامج التى تبث على الهواء بسبب نقص الموارد المالية.
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