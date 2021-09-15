بعد لين ... وفاة الطفلة الاردنية غنى بانفجار الزائدة الدودية في إربد

دوت الخليج :- شكلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء لجنة تحقيق جراء وفاة طفلة ثانية بانفجار الزائدة الدودية . وقال مصدر : ان طفلة " تدعى غنى " توفيت اليوم جراء انفجار الزائدة الدودية في مستشفى الأميرة رحمة في إربد حيث تم ادخالها الى المستشفى السبت الماضي . وأضاف : أن تقرير الطب الشرعي أظهر سبب الوفاة بـ "تجرثم الدم نتيجة انفجار الزائدة الدودية". وكانت طفلة تدعى لين توفيت جراء ذات السبب في مستشفى البشير مما اثار حالة غضب وحزن كبيرين لدى عائلتها والاردنيين .

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