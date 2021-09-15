أخبار اليمن : الامين العام يرأس إجتماعا لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء

الامين العام يرأس إجتماعا لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاءرأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن اليوم الاربعاء 15 سبتمبر/ ايلول 2021م، إجتماعا تنظيميا لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء، عقد بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء.

وفي الاجتماع المنعقد بحضور الامين العام المساعد لقطاع المرأة/ فاطمة الخطري ، والقائم باعمال المسئول التنظيمي والجماهيري بفرع محافظة صنعاء صالح على خميس، وعدد من قيادات الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة جرى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على مختلف الأصعدة .

وناقش الإجتماع إمكانية إملاء الشواغر في المناصب القيادية في قيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء وفروع المديريات، والتصعيد للأعضاء من المحلية إلى الدائمة.

وحث الامين العام قيادات فروع المؤتمر بمديريات محافظة صنعاء على تكثيف الجهود والإرتقاء بالعمل التنظيمي والسياسي والجماهيري، وتجسيد قيم واهداف وبرامج المؤتمر الشعبي العام السياسية.

وعقد الاجتماع بحضور جميلة محمد النجار- مسئولة القطاع النسوي بفرع محافظة صنعاء، أميرة يحيى الشويع- نائب مسئول القطاع النسوي بفرع المحافظة، محمد حمود الدبا - مسئول الرقابة التنظيمية، مجاهد على السماوي - مسئول الشباب والطلاب، احمد مشلي الحميدي، مسئول التواصل بفرع محافظة صنعاء.

هذا وقد حضر الإجتماع التنظيمي من الأمانة العامة فؤاد الكميم- رئيس دائرة الشئون المالية والادارية، علي عبدالله العنسي، رئيس الدائرة التنظيمية، خالد الفقيه، رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية، تهاني الاشموري- رئيس دائرة المرأة للشئون التنظيمية والفروع، عادل عبدالله المحفدي- نائب رئيس دائرة الرقابة التنظيمية، عادل ربيد - مدير مكتب الأمين العام.

