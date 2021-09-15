وصول ولي عهد أبوظبي إلى فرنسا.. وماكرون في استقباله

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، إلى مدينة فونتين بلو الفرنسية، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محمد بن زايد سيبحث مع ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة.

وفي أغسطس الماضي، بحث ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء و التنمية والعيش بسلام واستقرار.