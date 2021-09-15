مقتل 9 صوماليين فى هجوم انتحارى بـ مقديشو

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قوات الشرطة، أن 6 عناصر من قوات الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون عند إحدى نقاط التفتيش الأمنية. وأضافت، أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الدوافع وراء هذا الهجوم الإرهابى.

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