عاجل.. ولى عهد أبوظبى يصل فرنسا

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مدينة فونتين بلو الفرنسية، حيث كان فى استقباله عدد من المسؤولين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون.





وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن محمد بن زايد سيبحث مع ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات فى المنطقة. يشار إلى أنه فى أغسطس الماضى، بحث ولى عهد أبوظبى مع الرئيس الفرنسى، فى اتصال هاتفى، العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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