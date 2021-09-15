iphone 13 pro Max الجديد بالأسواق مواصفات ألوان و سعر أيفون 13 برو Max

iphone 13 pro Max تم طرحه بالأسواق وفقاً للموعد المحدد من أبل من قبل . حيث يأتي الهاتف الجديد بمواصفات قوية ومنها لأول مرة يوضع بالهاتف . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بستة ألوان مختلفة . ذلك بجانب تمتع الهاتف بتقنيات حديثه وحصرية من شركة أبل العالمية . كذلك شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد تحتل مساحة أكبر هذه المرة في نسخ أيفون الجديد المطروحة بالأسواق . ذلك بجانب تمتع جوال أيفون 13 برو ماكس بخامات قوية لخلفية وواجهة الهاتف من الفولاذ . كذلك سعر أيفون 13 برو Max المحدد لللهاتف الجديد بشكل يسمح أن يقتنيه الكثير من مستخدمي هاتف أيفون الجديد .

iphone 13 pro Max وتصريحات شركة أبل عن الهاتف الجديد

iphone 13 pro Max صرحت عنه شركة أبل مساء أمس الثلاثاء . وسلطت الضوء عن سلسة أيفون الجديدة مكونة من أربعة هواتف جديدة بنفس الحجم . لتلك النسخة السابقة أيفون 12 . كذلك تحدثت عن أيفون 13 برو ماكس الوردي بأنه يطرح بحجم أصغر من نسخه السابقة . كما أن أيفون الجديد يتمتع بالمعالج الرسومي القوي هذه المرة بتقنية حديثه مضافة إليه “سداسي النواة” . ذلك بجانب طرح أيفون الجديد بمساحات تخزين متعددة ليختار المستهلك ما يوافقه من مساحة . كما صرحت أيفون بأنه تفخر هذه المرة بأن هاتف أيفون الجديد سيكون بمثابة نسخة مميزة جداً بين هواتف أند رويد .

تأتي خاصية اللمس في هاتف iphone 13 pro Max بخصائص عديدة . كذلك يتمتع أيفون الجديد بحجم كاميرا أصغر هذه المرة . كما أنه تم إضافة تقنية حديثه علي مستشعر أيفون 13 برو ماكس الوردي وهي lidar . ذلك بجانب دعم أيفون الجديد لكل شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G إلي الجيل الخامس 5G . طرح الهاتف بالأسواق بدعمه للشريحة السريعة بفضل تقنية A15 BIONIC . ترقية وتحسين الماسح الضوئي في أيفون الجديد إلي 6.1 وأضيف له تقنية SUPER RETINA OLID . كذلك يتمتع أيفون بشاشة قوية من خامة الزجاج الياقوت القوية جداً المضادة للخدوش والصدمات . تم تحسين وترقية المستشعر الخاص لهاتف أيفون لحدود 120 هرتز وذلك بمعدل أعلي مما سبق . تحسين الكاميرا الخاصة بالهاتف في تصوير الفيديوهات لتصل لتقنية 8K .

اللون الأول من أيفون 13 برو ماكس الوردي ولأول مرة يطرح بالأسواق .

ولأول مرة يطرح بالأسواق . كما تم طرح الهاتف باللون الملكي المرغوب دائماً وهو اللون الأسود .

ذلك بجانب اللون الجذاب جداً وهو الأزرق الداكن .

كذلك يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد باللون الأخضر الليلي .

باللون الأخضر الليلي . كما يأتي أيفون الجديد باللون الخامس والمرغوب في شراءه دائماً وهو اللون الأحمر .

تلك الألوان الخمسة بجانب اللون السادس وهو اللون الذهبي .

حرصت أيفون علي طرح ستة ألوان لتسمح لعملاءها الاختيار للون المرغوب للمستهلك .

يطرح هاتف iphone 13 pro Max بشكل أقرب للنسخة السابقة من أيفون . كما أن أيفون الجديد يطرح بأبعاد العرض 87.1 والطول 160.8 والعمق 7.5 ملم . كذلك يتمتع أيفون الجديد بشاشة بحجم أكبر تحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف الكلية . كما أن أيفون الجديد تم تحسين الشاشة به بوضع تقنية SUPER RETINA OLED . تم تطوير وتحسين الشاشة في أيفون 13 برو ماكس الوردي بترقيته بتقنية IB . يطرح الهاتف بأبعاد مقاييس الشاشة 2532*1170 بتناسق لكل نقطة بها بمقاييس 19.5.9 .

المواصفات المتعددة لهاتف iphone 13 pro Maxألوان iphone 13 pro Max الستة المطروحة بالأسواقمواصفات أخري في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد

ترقية شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنية OLIOPHOBIC .

بتقنية OLIOPHOBIC . طرح أيفون الجديد بتقنيات حديثة لأول مرة للهاتف وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

كذلك يتمتع أيفون الجديد داخل خاصية الاستشعار بخصاص التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، التسارع .

كما تم وضع الخاصية الرائعة للتعرف علي وجه مستخدم أيفون الجديد وهي خاصية FACE ID .

يطرح أيفون بمعالج رسومي محسن وتقويته لتصل القوة الخاصة به لمعدل سداسي النواة وتقنية GPU .

طرح الهاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بمساحة 512GB مع ذاكرة عشوائية بمساحة 6GB . يأتي الهاتف الجديد أيفون بمساحة ثانية وهي 256GB مع ذاكرة عشوائية بمساحة 6GB . كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون بمساحة ثالثة بقدر 128GB مع ذاكرة عشوائية بمساحة 6GB .

سعر أيفون 13 برو Max بالسعر العالمي بقيمة 1055 دولار أمريكي .

بالسعر العالمي بقيمة 1055 دولار أمريكي . كما أن سعر الهاتف الجديد المحدد داخل السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .

ذلك بجانب قيمة السعر المحددة لهاتف أيفون الجديد في الإمارات 5800 درهم إماراتي .

كما أن القيمة الخاصة بسعر هاتف أيفون داخل جمهورية مصر العربية 27500 جنيه مصري .

المميزات المتعددة في جوال أيفون 13 برو ماكسمساحات جوال أيفون 13 برو ماكس الجديدسعر أيفون 13 برو Max علي مستوي العالم وبعض الدول

هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي تم تحسين خاصية الصوت STERIO وترقيتها . كما أن أيفون الجديد داعماً لخاصية NFC في كافة نسخه الجديدة . كذلك يتمتع أيفون الجديد بخاصية رائعة وهي خاصية منع الضوضاء . بجانب ذلك يتمتع الهاتف الجديد بخاصية مقاومة الغبار في الجو . أيفون 13 برو ماكس يطرح بمقاومته للماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة متواصلة .

المميزات الأخيرة في هاتف الأيفون الوردي 13

iphone 13 pro Max الجديد التي صرحت عنه شركة أبل العالمية . ذلك في المؤتمر الصحفي لها مساء أمس الثلاثاء والذي جاءت تصريحاتها . بأن أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد يتمتع بمواصفات قوية ومنها مواصفات لأولا مرة توضع به . بجانب ذلك تم عرض تفاصيل الهاتف وسعره المطروح به داخل المقال .