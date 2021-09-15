أخبار اليمن : الأمين العام يرأس إجتماعا للقيادات الإعلامية

الأمين العام يرأس إجتماعا للقيادات الإعلاميةرأس الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن اجتماعا تنظيميا للقيادات الإعلامية بوسائل اعلام المؤتمر بحضور طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية عضو الأمانة العامة ، وفؤاد الكميم رئيس دائرة الشئون المالية والإدارية، وعدد من رؤساء وقيادات الدوائر المتخصصة .

وناقش الاجتماع عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على مختلف الاصعدة، وحث وسائل الاعلام على اهمية مواكبة الاحتفالات الجماهيرية باعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر.

وفي الاجتماع اشاد الامين العام للمؤتمر بالمواقف التي جسدتها القيادات والكوادر الاعلامية للمؤتمر خلال المرحلة الماضية وثباتها وصمودها خلف قيادة المؤتمر السياسية والتنظيمية ممثلة بالشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وايضا مواقفها الوطنية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي تتعرض له اليمن.

واكد الامين العام ان قوى العدوان تستهدف الشعب اليمني وتسعى لتمزيق وحدته وذلك عبر اثارة النعرات المناطقية والدعوات الانفصالية وهو الامر الذي يتطلب من اعلام المؤتمر مواجهته والوقوف ضد هذه المخططات وفضحها.

هذا وناقش الاجتماع الاوضاع الخاصة بوسائل اعلام المؤتمر في مختلف المجالات، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من اوضاع نتيجة العدوان والحصار، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

