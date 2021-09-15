المركزى الأفغانى يصادر أكثر من 12 مليون دولار من مسؤولين حكوميين سابقين

جدة - نرمين السيد - قال البنك المركزى فى بيان، إنه صادر أكثر من 12 مليون دولار نقدًا وذهبًا من كبار المسؤولين فى الحكومة السابقة، بمن فيهم نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.

يذكر أن مسؤول بالإدارة الأمريكية ذكر فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة جمدت الاحتياطات النقدية للبنك المركزى الأفغانى فى حسابات أمريكية، ما يحرم حركة طالبان من مليارات الدولارات الأمريكية.