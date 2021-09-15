عروس داعش تناشد جونسون إعادتها لبريطانيا: أريد أن أساعدكم

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، توسلت بيجوم إلى الشعب البريطانى من أجل العفو عنها وإعادة منحها الجنسية البريطانية التى أسقطتها الحكومة عنها، قائلة إنه "لا يوجد دليل" على أنها لعبت دورا رئيسيًا فى التحضير لأعمال إرهابية ومستعدة لإثبات براءتها فى المحكمة.

وأوضحت أن وزارة الداخلية أسقطت الجنسية عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومى مشيرة إلى أنها فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، من شرق لندن وتعيش حاليًا فى مخيم فى سوريا.

وفى أول مقابلة تليفزيونية مباشرة لها، أخبرت عروس داعش السابقة برنامج "صباح الخير بريطانيا" المذاع على قناة "أى تى فى" أنها يمكن أن تكون "مصدر قوة" فى الحرب ضد الإرهاب ، قائلة إنها "تم إعدادها" للفرار إلى سوريا بصفتها طفلة "غبية" وسريعة التأثر.

وقالت أيضًا إنها "متأكدة تمامًا" من أن ساجد جافيد سيغير رأيه بشأن جنسيتها - وهو قرار اتخذه عندما كان وزيراً للداخلية - إذا التقيا وجهاً لوجه.

وناشدت رئيس الوزراء مباشرةً ، قائلة: "من الواضح أنك تكافح الإرهاب والتطرف فى بلدك. أريد أن أساعدكم بإخباركم بتجاربى الخاصة مع هؤلاء المتطرفين فيما يقولون وكيف يقنعون الناس بالقدوم إلى أماكن مثل سوريا، أعتقد أننى أستطيع مساعدتك كثيرًا فى معركتك ضد الإرهاب لأنك من الواضح أنك لا تعرف ما الذى تفعله".