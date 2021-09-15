رئيس أركان جيش طالبان: سنقمع من يقف بوجهنا دعما للديمقراطية

جدة - نرمين السيد - قال فصيح الدين، إن المنشقين يسعون لزعزعة الأمن ودفع البلاد إلى حرب أهلية، وسنقمع من يقف بوجهنا دعما للديمقراطية.

وأضاف أن المشاورات جارية لإنشاء جيش قوى فى المستقبل القريب يكون قادرا على الدفاع عن البلاد.