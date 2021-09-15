الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لإفريقيا

خصص الاتحاد الأوروبي مئتي مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا لقارة إفريقيا من أجل مساعدتها على كبح الجائحة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء إن التبرع الجديد والذي سيسلم بالكامل بحلول منتصف العام المقبل يأتي بالإضافة إلى 250 مليون جرعة تعهد الاتحاد بتوفيرها.
وأضافت "هذه الخطوة تؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة للدول ذات الدخل المنخفض من أجل مكافحة الفيروس، هذا استثمار في التضامن، وهو أيضا استثمار في الصحة العالمية".
وقالت إن الاتحاد أرسل إضافة إلى 700 مليون جرعة للأوروبيين لقاحات لما يصل إلى 130 دولة مجتمعة.
وذكرت أورسولا في خطاب (حالة الاتحاد الأوروبية) أمام البرلمان الأوروبي: "نحن المنطقة الوحيدة في العالم التي حققت ذلك".
وأضافت "أولويتنا الكبرى والأكثر إلحاحا هي تسريع وتيرة التطعيم العالمي، حجم الظلم واضح مع إعطاء أقل من واحد بالمئة من الجرعات العالمية للبلدان ذات الدخل المنخفض".
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