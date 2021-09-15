رابط وطريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد.. وأهم الشروط

كيفية التسجيل في منصة إحسان، منصة إحسان هي أحد المنصات الخيرية في المملكة العربية السعودية وتعمل على توفير الدعم والمساعدة المالية التي يحتاج إليها بعض المواطنين، وقامت المنصة بتوفير خدمة التسجيل الإلكتروني لكل شخص يرغب في الحصول على الدعم بالإضافة إلى دفع التبرعات إلى المنصة إلكترونية وفيما يلي نقدم طرق التسجيل في المنصة كما نذكر أهم الشروط التي يحب أن تتوفر في الشخص المستفيد.

كيفية التسجيل في منصة إحسان

إذا قمت بالخطوات التالية سوف تنجح في التسجيل بشكل صحيح في منصة إحسان:

قم بالدخول إلى منصة إحسان.

أضغط على زر إنشاء حساب جديد.

أملا الخانات بالبيانات مثل اسم المتقدم، ورقم الهاتف الخاص بك، وكلمة المرور.

يتم إدخال رقم التحقق الذي تحصل عليه.

الضغط على زر عمل حساب جديد.

يتم تنشيط الحساب الجديد عبر البريد الإلكتروني

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى الحساب.

أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم للتسجيل في منصة إحسان

العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يرغبون في الحصول على الدعم والتبرعات التي تقدمها المنصة لهم للاستفادة بها ولكن المنصة وضعت عدة شروط يجب أن تتوفر بالمتقدم حتي يحصل على التبرعات الذي توفره المنصة وهذه الشروط هي.

أن يكون الشخص المتقدم داخل المملكة العربية السعودية فقط.

لا يمكن للأشخاص من خارج المملكة التسجيل في المنصة.

يجب أن يكون التواصل مستمر وبشكل فعال مع المنصة.

ضرورة وجود بريد إلكتروني نشط من أجل التواصل مع المنصة ونجاح عملية التسجيل.

مميزات منصة إحسان

منصة إحسان الخيرية تتميز بالكثير ومن أهم هذه المميزات ما يأتي: