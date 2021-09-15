:بسهولة” خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطالب الكادر التعليمي مايكروسوفت 

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1443 تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الهامة التي قامت وزارة التعليم بالمملكة بإنشائها لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وبالتالي مع قدوم العام الدراسي الجديد يهتم جميع أولياء الأمور بمعرفه خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بالمملكة السعودية بشكل صحيح لكي يتمكن من معرفة أهم الإجراءات والخطط التي قامت الوزارة بوضعها للمحافظة على صحة وسلامة جميع الطلاب، لهذا سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على خطوات التسجيل في منصة مدرستي الالكترونية 1443.

منصة مدرستي التعليمية قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بإطلاقها لجميع الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين حتى تتمكن من متابعة الجميع وتساعد الطلاب من استكمال المرحلة الدراسية الخاصة به، بعد أن تم إيقاف الدراسة بشكل مؤقت واستكمال التعليم عن بعد ومعرفة موعد حضور الطلاب وتحديد الغياب للمحافظة على مستوى جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي للاستفادة من جميع الخدمات التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية وهى كالاتى،

يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية من خلال الموقع الخاص بها والضغط على تسجيل دخول. بعد ذلك تقوم باضافة اسم الطالب والباسورد الخاص به ثم تقوم بالضغط على تسجيل دخولك حتى تتمكن من الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية. بعد ذلك يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة في هذه المنصة والتي تساعد جميع أولياء الأمور على متابعة الحضور والغياب الخاص بأولادهم بالإضافة إلى معرفة نتائج الاختبارات. هذه المنصة تقوم بتقديم كافة الخدمات لجميع المراحل المتوسطة والثانوية.

أكدت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أن مع بداية العام الدراسي الجديد سوف يتم الالتزام بجميع التدابير الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة لكي يتمكن الطلاب من استكمال التعليم بدون حدوث أي اضرار صحية على الطلاب أو الطالبات للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.