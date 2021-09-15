وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو

دوت الخليج :- تحدّث رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، الوزير السابق، وئام وهاب، عن "الدعارة"، ما أثار جدلا واسعا.

وفي حوار عبر قناة "الجديد"، قال وهاب إنه وفي جلسة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قال له: "بدنا نقرر نحنا بلد شو، إذا بلد سياحة إله شروطه، صناعي إله شروطه، زراعي إله شروطه، إذا بلد دعارة بدنا نجيب 10 آلاف وحدة حلوة من روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "قولولي بلد شو نحن؟".

وأضاف وئام وهاب أن الرئيس عون ضحك عندما سمع منه هذا الكلام، ولم يرد عليه.

وبعد الجدل الواسع الذي أحدثه تصريح وهاب، أصدر حزب التوحيد العربي بيانا نفى فيه أن يكون وهاب قد أساء للنساء الروسيات والأوكرانيات.

وقال الحزب: "نحن من جهتنا نقدّر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي وصولاً إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم".

وأضاف الحزب: "الروسيات بالنساء من الدرجة الأولى، فهن يستحققن إعجابنا وحبّنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي".

وتابع: "كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير قصده، فاقتضى التوضيح".

ويأتي اعتذار الحزب بعد تداول بيان منسوب للسفارة الأوكرانية في لبنان يطالب وهاب بالاعتذار.

ووصف بيان السفارة أن ما صرح به وهاب يعد إساءة للمرأة الأوكرانية.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها وئام وهاب جدلا واسعا، لا سيما أن مواقفه السياسية تشهد تقلبات متكررة.

عربي 21