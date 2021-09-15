ميار شريف تتحدث عن اللقب الجديد والإنجاز التاريخي في التنس

تشعر اللاعبة ميار شريف بالفخر لكونها أول إمرأة مصرية تفوز بلقب بطولة "كارلسروه" المفتوحة للتنس في ألمانيا، عقب انتصارها على الإيطالية مارتينا ترفيسان في المباراة النهائية، فضلا عن سعادتها بردود الفعل الواسعة من الجمهور المصري الذي أشاد بالإنجاز.

وقدمت اللاعبة الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" عرضا رائعا في المواجهة النهائية أمام اللاعبة الإيطالية، وتمكنت من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون مقابل لتصعد على منصة التتويج في خطوة غير مسبوقة للفراعنة في عالم التنس.

وتقول ميار شريف لموقع "دوت الخليج": "شعور رائع كسب واحدة من أكبر بطولات التنس في العالم، واللعب مع أسماء لامعة لديهم الكثير من الخبرات والأرقام المميزة، وأيضا رفع اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية مجد كبير، هي تجربة لن أنساها أبدا".

مشوار صعب

ونجحت اللاعبة العشرينية في اقتناص البطولة بعد مباريات قوية، حيث واجهت في بداية المشوار البولندية كاترينا كاوي، ومن بعدها التشيكية ريبيكا سرامكوفا في ربع النهائي، والرومانية جاكلين كريستيان بنصف النهائي، قبل اللقاء النهائي أمام الإيطالية مارتينا ترفسيان.

وعن أصعب المواجهات خلال بطولة ألمانيا المفتوحة، تتحدث ميار: "جميع المباريات أمام أبطال عالميين صعبة، لذلك كان لابد من الوصول إلى قمة تركيزي والحفاظ على لياقتي البدنية والنفسية حتى أتمكن من تحقيق الفوز خلال لقاءات البطولة".

وعقب حصدها بطولة ألمانيا المفتوحة وصلت البطلة المصرية إلى المركز 74 في التصنيف العالمي للسيدات، وفقا للاتحاد الدولي للتنس، وهو ما استقبلته ميار بسعادة غامرة، وتقول عن ذلك: "يشرفني أن أحظى بتلك المكانة في لعبتي المفضلة وأتمنى استكمال الطريق بأفضل طريقة ممكنة".

وجذبت ميار الأنظار خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت أول لاعبة مصرية في تاريخ اللعبة تتأهل إلى بطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، وفي العام الماضي جرى اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للتنس كأنجح لاعبة في 2020 ممن استفدن بمنحة the Grand Slam نظرا لتقدمها السريع داخل التصنيف العالمي.

وفي يوليو الماضي صارت ميار أول لاعبة تنس مصرية تشارك في دورة ألعاب أوليمبية في أولمبياد طوكيو، عقب حصدها لدورة الألعاب الإفريقية.

كما حازت على لقب جائزة أفضل إنجاز رياضي لعام 2020 من اللجنة الأولمبية المصرية، وحصدت بطولة تشارلستون الأميركية، لكن طموح الفتاة العشرينية لا يتوقف تجاه المزيد من النجاحات.

إشادة وزارية

وثمن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أداء اللاعبة الواعدة، خلال تكريمها في وقت سابق، مُشيدا بمداومتها على العروض المميزة والنتائج المبهرة في مختلف المشاركات الدولية، مؤكدا أن مصر في طريقها لتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي وعدم الاكتفاء بالعروض المشرفة من خلال لاعبين مثل ميار شريف.

وتعتقد اللاعبة المصرية أن أحد أسرار تفوقها هو الاستعداد الجاد للبطولات والتركيز العالي قبل المباريات، وتقول: "أعمل أولا على الإعداد البدني والنفسي بصورة قوية ثم يأتي الاستعداد الخاص لكل لاعبة أقوم باللعب أمامها من خلال وضع خطة مناسبة للمباراة".

وتسترسل ميار شريف: "الفريق الذي يقوم بمساعدتي يلعب دورا كبيرا في نجاحي من خلال التدريبات. جهد كبير على مدار شهور طويلة للوصول إلى نتائج جيدة ومنحي النصائح الهامة خلال المباريات فضلا عن التشجيع المستمرة وهذا أمر هام وله تأثير إيجابي ومفيد للغاية".

العائلة والجمهور

وتؤكد النجمة المصرية لموقع "دوت الخليج" أن الدعم الذي تتلقاه من أسرتها منذ بداية مشوارها في عالم التنس وحتى حصدها ألقاب كبرى يدفعها لتحقيق مزيد من النجاحات، مُشيرة إلى أن تلك المساندة تمنحها القوة اللازمة لاستكمال مسيرتها في الرياضة التي تعشقها.

وحققت ميار شريف خلال مسيرتها 9 ألقاب فردية و 6 في منافسات الزوجي خلال البطولات الدولية التي شاركت فيها، لكنها لا تكتفي ولديها شغف بحصد بطولات جديدة، تقول عن ذلك: "أرغب في الوصول إلى مستوى أفضل وترتيب أعلى في التصنيف العالمي للتنس، من أجل ذلك سأجتهد أكثر خلال الفترة القادمة".

ووجهت ميار رسالة إلى الجمهور المصري قالت فيها:"أشكركم على دعمكم في كل المباريات، هذا التشجيع هو الذي يدفعني لأصبح أفضل وأرسم اسم مصر عالميا، أنتم جزء كبير من نجاحي".