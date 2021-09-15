وزارة التربية والتعليم العمانية تسجيل الصف الأول الابتدائي عمان للمتأخرين eportal.moe.gov.om

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي عمان، من أهم الموضوعات البحثية، من قبل المواطنون العمانيون والجنسيات الأجنبية المقيمين في عمان، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية اليوم الأربعاء الموافق 2021/09/15 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم لكي يتم تسجيل الطلاب المتأخرين عن التسجيل في المرحلة الأولى، حرصاً من الوزارة على مستقبل الطلاب وحتى لا تضيع عليهم السنة الدراسية، وناشدت الوزارة أولياء الأمور سرعة المبادرة بالتسجيل لأنها سوف تغلق الموقع بعد الموعد المحدد، ولن يتم مد فترة التسجيل مرة أخرى وفيما يلي طريقة التسجيل ورابط التسجيل.

موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي سلطنة عمان

كما جاء على موقع الوزارة فأن الموقع سيتم فتح اعتباراً من يوم الأربعاء 1443/02/08 الموافق 2021/09/15، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتحديداً يوم الخميس الموافق 2021/09/30، ولن يتم مد الفترة بعد هذا التاريخ نظراً لبدأ العام الدراسي الجديد.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 2022/2021

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العمانية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة عن الطفل المراد التسجيل له.

تسجيل ولي الأمر اسم المدرسة التي يرغب إلحاق أبنه بها ومراجعة المدرسة.

الضغط على تسجيل ثم تأكيد التسجيل ليتم التسجيل الإلكتروني بنجاح.

من أهم الشروط أن يكون الطالب عمرة لا يقل عن 5 سنوات و60 يوم في 2021/09/01 .

ولا يزيد السن وقت التسجيل عن 7 سنوات وشهرين.

تقديم ولي الأمر المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون صحيحة.

صورة من شهادة الميلاد للطالب العماني، أو صورة من بطاقة الإقامة للطالب الغير عماني. عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء للطفل. السجل الطبي للطفل ويكون موثق من مؤسسة طبية حكومية توضح حالة الطفل الصحية والأمراض التي تعرض لها.

ما هي شروط التسجيل في الصف الأولالمستندات المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي سلطنة عمانوزارة التربية والتعليم العمانية

تبذل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان مجهود كبير في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في السلطنة، من خلال ميكنة كل مدخلات العملية التعليمية وتحديث المناهج الدراسية، حتى تواكب التطور في التعليم خاصة في المراحل التعليمية الأولى، التي تشكل شخصية الطالب في باقي سنوات الدراسة