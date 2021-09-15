وفي ظل سعي الكثير من العاملين بالمملكة العربية السعودية لتحسين أوضاعهم المعيشية والاستقرار الأسري بجوار أبواب رزقهم فأصبح اختيار الإجازات السنوية أمر شاق علي العوائل منهم وافتراق الأسر أمر غير صحي للعامل النفسي والأثر السلبي الذي يتركه في نفوس العامل والزوجة والأبناء وما يترتب عليه من سلبيات معيشية تنعكس بواقع الحال علي سير عملهم وبناءا عليه يتحرك الكثير من الوافدين في اتجاه إجراء استقدام للزوجة والأولاد إن وجدوا حتي ينعم باستقرار اسري في بلد عمله ، ومن منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي خلق بيئة عمل صحية للوافدين فقد قامت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة ابشر الرقمية بإصدار خدمة الاستقدام عبر ابشر و إجراءات استقدام الزوجة عبر أبشر و إنجاز ووضعت لها عدة شروط استقدام الزوجة وضوابط لابد من استيفائها ومستندات لابد من تحضيرها وتوثيقها ثم يقوم صاحب الطلب بإتباع بعض الخطوات لتقديم الطلب لدي أبشر وهو ما سنستعرضه معاً في مقالنا.

استقدام الزوجة عبر أبشر

من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي خلق مناخ عمل صحي للمقيمين والوافدين فقد أدخلت تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين و أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستقدام عبر منصة أبشر الرقمية ولها بعض الاشتراطات للاستقدام ومن خلال اتباع بعض الخطوات التي نستعرضها معاً نعرف إجراءات استقدام الزوجة عبر أبشر و إنجاز كالآتي :

أولاً يقوم العائل بتسجيل حساب علي منصة أبشر الرقمية.

يقوم صاحب الحساب بالدخول علي منصة أبشر عبر الإنترنت وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي والمتابعة.

إدخال رمز التحقق المستلم علي الهاتف الجوال والمتابعة.

من قائمة خدماتي داخل الحساب نختار الشؤون العامة للوافدين والمتابعة.

يتم اختيار التقديم علي تأشيرة استقدام جديدة.

وبعد تأكيد بيانات المقيم نقوم بتعبئة بيانات الزوجة والأولاد من واقع بياناتهم بجوازات سفرهم.

بعد استكمال الطلب نقوم بطباعته وتوثيقه من محل عمل الزوج والغرفة التجارية بالمملكة.

ينتظر استقبال رسالة علي الهاتف تفيد بتنفيذ عملية التسجيل أو فشلها للإعادة وتدارك الخطأ.

وهذه الإجراءات خاصة بمنصة أبشر فقط والتي توفير العديد من الخدمات حوالي 250 خدمة وما يزيد مثل خدمة طلب تملك عقار لغير السعوديين وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ، ومنصة أبشر تقوم علي خدمة كل فئات المجتمع السعودي من مواطنين وأجانب ، لتسهيل استقدام الزوجة والاولاد للملكة العربية السعودية إجراءات، والأوراق المطلوبه عبر منصة أبشر بطريقة استقدام الزوجة للمملكة العربية السعودية لاستقدام الزوجة والاولاد للملكة العربية السعودية ، ويمكن القيام بهذه الخطوات عن طريق تفويض مكتب استقدام على تأشيرة الوافدين للمملكة العربية السعودية إلي استقدام الزوجة للسعودية.

الاستقدام عبر إنجاز

منصة إنجاز هي منصة رقمية تشمل جميع الخدمات الخاصة بالتأشيرات لدي الممثليات السعودية بكافة الدول الأخري ومن خلال هذه المنصة يستطيع الزوج تقديم طلب استقدام الزوجة والأولاد ومعرفةإجراءات يجب اتباعها وفيما استقدام الزوجه والأوراق المطلوبه عبر منصة انجاز و الرسوم المطلوبة لهذه الخدمة كالآتي :

يقوم بالدخول علي منصة إنجاز عبر الإنترنت.

نقوم باختيار أفراد ثم خدمات التأشيرات.

نختار طلب الحصول علي تأشيرة دخول المملكة من الممثليات السعودية بالخارج.

نضغط علي تسجيل ونتابع بوضع البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها والرمز المرئي وتسجيل.

يتم تفعيل الحساب عن طريق الرابط المرسل علي البريد الإلكتروني.

بالدخول علي الحساب المفعل يمكنك الآن تسجيل طلب جديد.

بالمتابعة للصفحة التالية يتم الموافقة علي طلب الدفع اسفل الصفحة.

وبالمتابعة للصفحة التلية نقوم بإدخال بيانات الزوج وبيانات التأشيرة وبيانات العمل والرمز المرئي وتسجيل.

ثم بالمتابعة لصفحة الدفع نقوم بإدخال بيانات فيزا الدفع.

بعدها بالمتابعة لسداد رسوم الشهادة الصحية بنفس بيانات الفيزا السابقة والدفع.

بعد ذلك بالمتابعة يظهر لك طلب الاستقدام تقوم بطباعته وإرساله للزوجة في صيغة بي دي أف .

تقوم الزوجة بطباعة الطلب والتوجه للمعامل المركزية لإجراء الكشف الطبي.

تتوجه الزوجة أيضاً إلي مكتب تساهيل والسفارة السعودية في بلدها ومعها الأوراق الخاصة بالاستقدام لاستكمال إجراءات السفر.

وبسعي المقيمية في المملكة العربية السعودية إلي استقدام عوائلهم للعيش بالمملكة ، فعلي الزوجة إنهاء الإجراءات في خلال عام واحد من تاريخ صدور الطلب الذي ارسل إليها من قبل الزوج ، ولابد من توقيع الكشف الطبي علي الوافدين عبر منصة صحة بالمملكة ومن خلال الفيديو التالي يمكنك التعرف علي التعديلات الجديدة في طرق الاستقدام: