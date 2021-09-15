بأقل راتب 2 مليون ريال بالتقسيط من إمكان ولا يشترط وجود كفيل

بأقل راتب شهري بالمملكة يستطيع الآن المواطن السعودي الحصول على تمويل شخصي ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي مقدم من شركة إمكان للتمويل ومن أجل التيسير على المواطنين تقدم إمكان إمكانية طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وبعد تحميل التطبيق يتم طلب التمويل من خلال التطبيق ويمتاز هذا التمويل من إمكان بأنه لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب 2 مليون ريال بالتقسيط لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية هى إحدى الشركات المالية والتي تقدم منتجات تمويلية مبتكرة وأيضاً ميسرة فتقدم تمويل شخصي إضافي يمكن الحصول عليه اونلاين ويمتاز هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي الإضافي من إمكان بأنه متاح لكل القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل الإضافي من إمكان بأنه لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

التمويل الإضافي أيضاً يمتاز بأنه لا يشترط وجود ضامن.

كذلك يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي.

كذلك يحصل العاملين بالقطاع الخاص على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 1500000 ريال سعودي.

يتميز أيضاً التمويل الإضافي من إمكان بفترة سداد ميسرة تبدأ من 12 شهر وتصل إلى 60 شهر.

شروط التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

صممت شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي الإضافي والذى يتميز بإمكانية طلب قرض إضافي في نفس وقت وجود تمويل اخر قائم ولكن لابد من توافر شروط بسيطة وضعتها شركة إمكان وهى

لابد أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي الإضافي من إمكان سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً على العميل المتقاعد والراغب في طلب التمويل الإضافي من إمكان أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

كذلك يكون أقصى قيمة للتمويل الإضافي من إمكان هو 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة

وفرت شركة إمكان للتمويل وسيلة إتصال هاتفي يمكن من خلالها التواصل مع شركة إمكان وأيضاً معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول المنتجات والخدمات التي توفرها شركة إمكان بالسعودية من خلال الإتصال على الرقم 920011038.